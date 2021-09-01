台国防部报告：大陆有瘫痪台作战体系能力

台湾国防部昨天（8月31日）公布2021年“中共军力报告书”提出警告说，中国大陆解放军结合北斗卫星全时域定位等措施，已全盘掌握台湾军事动态及完善战场经营，并初具瘫痪防空、制海及反制作战体系的能力。

据台湾《联合报》报道，针对解放军“对台作战能力评估”，报告书指出，解放军对台战役准备已结合可能的相对应国际连锁反应，纳入东海、南中国海及应对外军的作战想定。

在“联合情监侦能力”方面，报告书说，解放军结合北斗卫星全时域定位，掌控巴士海峡、南中国海、东海及钓鱼岛外籍机、舰动态，并在台海周边海、空域常态部署电侦机、舰、无人机、情报船、科研船，实施侦巡，通过陆、海、空及航太等多维侦搜，全盘掌握台湾军事动态及完善战场经营。

在通资电作战能力方面，报告书指出，解放军现阶段已具备对第一岛链以西区域软、硬杀电子攻击、通信阻绝与遮没能力，可结合网军启动有、无线的全球网路攻击，初具瘫痪台湾防空、制海及反制作战体系的能力，对台湾威胁甚巨。

在评估大陆可能的对台作战时，解放军登陆台湾的能力是关键重点之一。去年的报告书指出，大陆受限运输载具及后勤支援缺乏问题，“现阶段尚未完全具备大规模登陆作战能力”，今年的报告虽指运输载具、后勤支援不足仍是问题，但也特别提及，大陆持续列装各型海空战略投送能量，并加速对台“多维双超”、“立体登陆”作战能量，将大陆空降、机降部队也列入考量。

报告还提醒，解放军山东、辽宁号航舰战力生成，配合海空军兵力常态化遂行跨岛链远海长航训练，加强战场经营，研判2025年后“003”号航舰将拨交服役，解放军区域拒止及反介入能力将日趋完备。

在台湾军方的反制作为方面，台湾国防部在“五年兵力整建及施政计划报告”中说，将筹购野战通讯系统、机动数位微波系统、精进地面指管通情监侦系统投入资电作战，并建构远程打击战力。

台湾军方也将持续筹建远程打击战力，筹获包括“雄升导弹”等台制、美制六大长程遥攻弹种。“雄升导弹”据信是现役雄风二Ｅ巡弋导弹的第一代弹种，仍在保密阶段，传射程达六百公里。