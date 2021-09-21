多部影片上映 中国中秋节斩获3.6亿票房

中国共有12部影片在中秋假期上映，三天就斩获3.6亿元（人民币，下同，0.75亿新元）票房。今年的中国中秋与国庆假期之间相隔一周，在电影市场上今年的“中秋档”也被看作是“国庆档”的预热。中国国庆也将上映诸多大片，票房或超40亿。

据《证券时报》报道，猫眼专业版数据显示，共有12部影片在中秋假期上映，其中五部于9月17日上映，七部于9月19日上映。此次中秋档电影包含剧情、动作、爱情、青春等多元题材，影片供给相对丰富，其中《峰爆》《我的青春有个你》《关于我妈的一切》获得较多关注。

截至9月21日中午12点，2021年中秋档总票房（含预售）已突破3.6亿元。当前档期票房排名第一的是由朱一龙、黄志忠、陈数、焦俊艳等领衔主演国产灾难片《峰爆》，累计票房为2.24亿，已连续3日获得票房日冠，成绩远超其他新片。

电影《峰爆》由李骏执导，由朱一龙、黄志忠、陈数、焦俊艳等主演，是当前电影市场中相对稀缺的灾难片。电影讲述了一座修建十年的隧道即将竣工之际，受全球地质变动影响，地裂、地震、山体滑坡、泥石流等一系列地质灾害呼啸而至，隧道与整个县城危在旦夕，老洪（黄志忠饰）、小洪（朱一龙饰）父子俩于绝境处挺身而出，与16万人度过这场生死危机。

目前该片在淘票票、猫眼上的评分高达9.4分，豆瓣虽然还没开分，但以好评居多。

有了中秋档的铺垫，加之数部影片推迟至国庆档，也使接下来的国庆档备受关注。猫眼专业版显示，共有13部影片将在2021年国庆档上映，其中9月30日有3部影片定档，分别为《长津湖》《我和我的父辈》和《皮皮鲁和鲁西西之罐头小人》。《铁道英雄》《十年一品温如言》《五个扑水的少年》三部影片10月1日定档，另有《老鹰抓小鸡》《大耳朵图图之霸王龙在行动》等七部动画电影在10月1日至3日定档。

由陈凯歌、徐克、林超贤联合执导，吴京、易烊千玺领衔主演的电影《长津湖》在国庆档电影中热度较高。电影出品方包括博纳影业、八一电影制片厂、华夏电影、中国电影、阿里巴巴影业等。

猫眼研究院发布的《2021国庆档前瞻报告》显示，回看近几年国庆档表现较好的影片，它们的共性在于映前热度都达到了较高数值。目前《长津湖》在猫眼国庆档实时想看榜上仍占据绝对优势，若在上映后能获得较好的口碑，该电影或成为今年国庆档热度与票房双高的赢家。

刚刚过去的暑期档表现不如往常。中金公司研报写道，此次暑期档观影人次较2019年下滑61.4%，平均票价增长但单银幕产出下滑；档期票房较2019年同期下降60.2%。原定于7月、8月上映的多部影片延迟定档，如《长津湖》定档日期从8月12日调整到9月30日。

中金公司称，经历疫情反复及短期内容空窗，国庆档或成为影市恢复的重要观察档期；预测票房有望达到41至49亿元。

2020年上半年，由于疫情中国影院一度关停，而2021年电影市场进入复苏阶段，多数影视传媒类上市公司迎来了业绩回温甚至扭亏为盈的机会。进入2021年下半场，国庆档无疑是票房恢复与否的重大节点。

