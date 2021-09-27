恒大汽车资金严重短缺股价曾挫逾20%

深陷债务危机的中国恒大集团旗下的恒大汽车股价，在公司警告自身面临资金严重短缺问题，并且放弃在上海科创板挂牌的计划后，今天（27日）开市便直线下跌，早盘曾重挫超过20%。

在香港上市的恒大汽车股价已止跌回升，截至早上10时30分的股价比起前一个交易日闭市价微起0.9%。

生产新能源汽车的恒大汽车上周五（27日）在香港交易所官网公告中说，集团因流动性压力，出现部分日常开支暂停支付及相关供应商暂停供应的情况，更说考虑到上述改善流动性的困难、挑战及不确定性，“集团无法保证继续履行有关合同下的财务义务。”

恒大汽车也提醒股东及其他投资者，集团是否可以成功落实各项缓解流动性问题的措施尚有不确定性，在买卖公司证券时务须审慎行事。

公司指出，部分项目早前因流动性问题而停工，集团为部分项目争取复工，但没有重大进展。

恒大汽车也说：“本公司仍然在接触不同的潜在战略投资者，为本集团引入新投资者，截至本公告日期仍然在尽职调查及磋商过程中。本集团也正积极与潜在投资者商讨出售本集团的部分养生谷项目和海外资产，以提升本集团整体效率和补充营运资金。截至本公告之日，本集团尚未与投资者签订任何有法律效力的协议，是否能实现上述潜在出售尚有不确定性。”

公司担心，假如上述的战略投资引入或潜在资产的出售在短期内未达到任何进展，将导致集团缺乏进一步资金投入，预计会影响集团日常运作，使集团员工工资的支付情况或其他开支支付情况继续恶化，同时影响新能源汽车研发进展，对本集团新能源汽车量产存在重大负面影响。

至于拟议在上海证券交易所科创板发行人民币股份的事宜，恒大汽车在昨天宣布，终止上市辅导协议，建议发行人民币股份也将不再继续进行。