中国规模以上工业企业利润增长49.5%

中国全国规模以上工业企业1月至8月实现利润总额56051.4亿元（人民币，下同，11760.81亿新元），同比增长49.5%，比2019年1—8月份增长42.9%，两年平均增长19.5%。

据中国央视报道，中国规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额17748.5亿元，同比增长86.9%；股份制企业实现利润总额39792.4亿元，增长54.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额15139.3亿元，增长37.5%；私营企业实现利润总额16429.6亿元，增长34.4%。

采矿业1月至8月实现利润总额5913.0亿元，同比增长1.51倍；制造业实现利润总额46839.5亿元，增长48.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3298.9亿元，下降6.5%。

在41个工业大类行业中，37个行业利润总额1月至8月同比增长，一个行业扭亏为盈，一个行业持平，两个行业下降。主要行业利润情况如下：石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长24.71倍，石油和天然气开采业增长2.65倍，有色金属冶炼和压延加工业增长1.78倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.56倍，化学原料和化学制品制造业增长1.45倍，煤炭开采和洗选业增长1.45倍，计算机、通信和其他电子设备制造业增长34.8%，电气机械和器材制造业增长24.1%，通用设备制造业增长20.6%，非金属矿物制品业增长16.8%，专用设备制造业增长15.6%，汽车制造业增长5.5%，纺织业增长2.3%，农副食品加工业下降4.0%，电力、热力生产和供应业下降15.3%。

中国规模以上工业企业实现营业收入80.00万亿元，同比增长23.9%；发生营业成本66.95万亿元，增长23.0%；营业收入利润率为7.01%，同比提高1.20个百分点。

规模以上工业企业8月末资产总计135.40万亿元，同比增长9.2%；负债合计76.38万亿元，增长8.4%；所有者权益合计59.02万亿元，增长10.2%；资产负债率为56.4%，同比降低0.4个百分点。

规模以上工业企业8月末应收账款18.12万亿元，同比增长12.1%；产成品存货5.20万亿元，增长14.2%。规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.69元，同比减少0.65元；每百元营业收入中的费用为8.39元，同比减少0.57元。

规模以上工业企业8月末每百元资产实现的营业收入为91.5元，同比增加10.7元；人均营业收入为163.7万元，同比增加31.6万元；产成品存货周转天数为17.6天，同比减少1.8天；应收账款平均回收期为51.6天，同比减少4.4天。8月份，规模以上工业企业实现利润总额6802.8亿元，同比增长10.1%。

