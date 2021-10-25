美智库认为中俄关系或再加强美应做好准备迎接挑战

美国智库兰德公司认为，中国和俄罗斯之间的关系可能将继续加强，呼吁美国做好准备迎接挑战。

据美国之音前天（23日）报道，兰德公司（RAND Corporation）本月发表研究报告，讨论了紧密的中俄关系对美国及美国未来政策的影响，并说美国军方需为中俄加强合作的成果做好准备，以应对最终可能会发生的联合军事行动。

兰德公司分析，综合实力和来自美国的威胁，一直是中俄关系的核心，并称从2012年到2017年，这两个因素的重要性尤为明显，当时来自美国的威胁加剧，促使俄罗斯寻求与中国进一步合作。随着俄罗斯和中国的综合实力持续接近美国，报告预测，中俄关系到了2022年将日益密切。

此外，随着中国实力的增强，机构也预计，中国将在海外发挥更大的影响力，虽不确定中国的实力何时会超过美国。

考虑到中俄两国的意识形态、两国对美国的看法，以及美国对两国构成的军事威胁等因素，报告预计中国和俄罗斯在保持合作的同时，也会继续改善他们的政治和军事关系。在经济关系方面，中俄贸易和投资可能会增加，俄罗斯的能源出口可能会持续上升。

报告提醒美国，如果中俄继续加强合作，有可能会挑战美国的利益，美国需要做出一系列可能的回应。兰德公司坦言，美国和美国军方在影响中俄关系的轨迹方面能做的事情少之又少。考虑到中俄军事技术合作的可能性，美国军方必须做好准备，以应对两大主要战略竞争对手越来越复杂的武器系统。

兰德公司认为，中俄两国利用彼此目前有限的区域外资源和足迹，增强全球存在的潜力，增加了在全球范围内与这些力量接触甚至对抗的可能性。美国军方应该期待在区域外或应急行动中，更定期地遇到中国和俄罗斯军队，并发展适当的技能。

近几年来，中俄联合军演不断增多，规模不断扩大，水平也不断提高。今年以来，中俄两军已经进行过三次大型联合演习：一是“西部联合-2021”，在中国境内举行；一次是“上合组织”国家间的联合演习“和平使命-2021”，除中俄外还有该组织其他伙伴国参与，在俄罗斯境内举行；第三次就是本月中旬中俄两国在日本海举行的“海上联合-2021”军事演习。

这三次演习代号都有“联合”两个字。有分析认为，中俄正向着缔结军事同盟的方向发展。