中共官员抨击西方选举民主是资本集团的游戏

文 /
杨丹旭

发布 / 2021年11月12日 11:41 AM

更新 / 2021年11月12日 12:08 PM

中共中央政策研究室主任江金权今早在一场关于六中全会的发布会上，抨击西方选举民主是资本支配的选举、资本集团的游戏和有钱人的民主。（新华社微博视频截图）
中共中央政策研究室主任江金权今早在一场关于六中全会的发布会上，抨击西方选举民主是资本支配的选举、资本集团的游戏和有钱人的民主。（新华社微博视频截图）

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美国民主峰会召开在即，中共高级官员抨击西方选举民主是资本支配的选举、资本集团的游戏和有钱人的民主。

中共中央政策研究室主任江金权今早（12日）在一场关于六中全会的发布会上发表上述观点。

他强调：“中国的政治文明和政治制度必须深深扎根于中国社会土壤，照抄照搬他国政治制度行不通，甚至会把国家前途命运葬送掉。”

江金权说，世界上民主样式不可能千篇一律，即使是西方各国之间，民主制度、民主形式也不是完全相同的。用单一的标尺来衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

他也说，哪个国家的民主好、哪个国家的民主不好，“不应该由外部少数人指手画脚来评判”。

美国将在12月首次召开有100多个国家参与的民主峰会，这是美国总统拜登在竞选时的一项关键承诺，旨在协助阻止民主倒退，推动民主国家共同抵制专制。

中国近期也高调宣示推进中国式民主的决心，争夺民主话语权。中共总书记今年10月在中央人大工作会议上，重点阐述中国式的“全过程人民民主”。昨天发布的六中全会公报也强调，2012年十八大以来，中共在政治建设上，积极发展全过程人民民主，中国社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进。

江金权批评，有一些西方国家民主呈现空心化乱象，连本国人民都越来越不满，却肆意把自己所谓民主模式强加给别国，造成“水土不服”，给相关国家人民造成深重灾难和痛苦。

他还称，在西方国家民主问题堆积如山下，美国召开民主峰会“是一个莫大的讽刺”，“无非是要打压他国、分裂世界，把世界划分成两个阵营或者多个阵营”。

江金权进一步解释中国的“全过程人民民主”称，这是“一个完整的制度链条”，包括选举民主、协商民主、社会民主、基层民主、公民民主等民主政治的全部要素，涵盖了民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等民主过程的一切领域。

他还说：“中国人民有着高度的政治制度自信，根本原因就在于我国全过程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中国人民欢迎的民主，这才是真正的人民民主。”

（记者是《联合早报》北京特派员）

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