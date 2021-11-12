中共官员抨击西方选举民主是资本集团的游戏

美国民主峰会召开在即，中共高级官员抨击西方选举民主是资本支配的选举、资本集团的游戏和有钱人的民主。

中共中央政策研究室主任江金权今早（12日）在一场关于六中全会的发布会上发表上述观点。

他强调：“中国的政治文明和政治制度必须深深扎根于中国社会土壤，照抄照搬他国政治制度行不通，甚至会把国家前途命运葬送掉。”

江金权说，世界上民主样式不可能千篇一律，即使是西方各国之间，民主制度、民主形式也不是完全相同的。用单一的标尺来衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

他也说，哪个国家的民主好、哪个国家的民主不好，“不应该由外部少数人指手画脚来评判”。

美国将在12月首次召开有100多个国家参与的民主峰会，这是美国总统拜登在竞选时的一项关键承诺，旨在协助阻止民主倒退，推动民主国家共同抵制专制。

中国近期也高调宣示推进中国式民主的决心，争夺民主话语权。中共总书记今年10月在中央人大工作会议上，重点阐述中国式的“全过程人民民主”。昨天发布的六中全会公报也强调，2012年十八大以来，中共在政治建设上，积极发展全过程人民民主，中国社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进。

江金权批评，有一些西方国家民主呈现空心化乱象，连本国人民都越来越不满，却肆意把自己所谓民主模式强加给别国，造成“水土不服”，给相关国家人民造成深重灾难和痛苦。

他还称，在西方国家民主问题堆积如山下，美国召开民主峰会“是一个莫大的讽刺”，“无非是要打压他国、分裂世界，把世界划分成两个阵营或者多个阵营”。

江金权进一步解释中国的“全过程人民民主”称，这是“一个完整的制度链条”，包括选举民主、协商民主、社会民主、基层民主、公民民主等民主政治的全部要素，涵盖了民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等民主过程的一切领域。

他还说：“中国人民有着高度的政治制度自信，根本原因就在于我国全过程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中国人民欢迎的民主，这才是真正的人民民主。”

（记者是《联合早报》北京特派员）