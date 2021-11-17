中国限制经铁路进口部分俄罗斯产品

受新一波疫情影响，中国满洲里市本月10日发布公告称，从11月11日起禁止部分俄罗斯产品和商品经铁路运入中国。

据俄罗斯卫星社15日援引俄罗斯驻中国商务代表处消息称，中国满洲里市政府暂时禁止部分俄罗斯产品和商品以非集装箱形式经铁路运入中国。禁令将在后贝加尔斯克-满洲里口岸实施。

俄罗斯驻中国商务代表处称，自2021年11月11日零时起，满洲里铁路口岸禁止啤酒、矿泉水、红酒等饮品，松子、人造黄油、豆油、面粉、食用油、植物油、糖果等食品以及雪糕棒、筷子、木炭、薄板等木制品和润滑油等货物进口。不过以国际联运集装箱进行货物进口的不在禁令之内。

据观察者网报道，该公告由满洲里市新冠肺炎疫情防控指挥部11月10日发布。公告指出，上述要求为口岸疫情防控临时管控措施，市疫情防控指挥部将视防控形势予以动态调整，并将另行公告。

随着中俄边境贸易频繁，中国已成为俄西伯利亚联邦区的主要贸易伙伴。俄卫星社援引俄罗斯海关数据统计称，2021年1-9月，俄西伯利亚联邦区对外贸易额达到了388亿美元（约527亿新元），其中中国占了21.9%，同时中国也是俄罗斯的最大禽肉买家。

不过，大量的进出口贸易也带来防疫的风险。据黑龙江省黑河市疾控中心14日发布的最新风险提示，该市在疫情防控中对库存俄罗斯进口食品进行核酸检测时，发现某品牌巧克力威化糖果、威化饼干及俄罗斯小牛奶粉等四类食品外包装核酸检测结果呈阳性。

据中国国家卫健委网站消息，中俄边境内蒙古自治区从11月13日起已实现持续零新增，黑龙江省11月16日首次实现零新增。截至早上11时，内蒙古自治区现有确诊病例14例，黑龙江省现有确诊病例207例。