台湾便利店店员劝顾客戴口罩被刺死

台湾桃园市一名便利店店员因劝顾客戴口罩，与对方发生口角后被刺死。台湾近三个月已发生数起民众不满被规劝戴口罩而伤害店员事件。

综合联合新闻网与中时电子报的报道，41岁桃园知名蒋姓纸雕师昨天清晨到龟山区便利店购物，因未戴口罩被29岁蔡姓店员劝阻。蒋某回家拿口罩并将其丢到店员身上，随后出言挑衅，双方发生口角。

蒋某再度回家取短刀，将店员叫到店外，朝他左胸口猛刺三刀致死；蒋某呆坐现场被逮，警询后依杀人罪嫌移送侦办，检方申请羁押获准。

蒋某为网络知名纸雕设计师，曾创办公司销售纸雕作品、出过纸雕相关的七本书，也曾当过遗体修复师，上节目受访。但他近年精神状态不佳，曾至身心诊所就医，已一阵子没工作，与母亲同居，行事低调不曾传出异状。

死者是连锁便利店正职员工，他的父亲告诉媒体“他很乖，很正常，发生不幸我也没办法，谢谢。”

桃园市长郑文灿昨晚在面簿说，店员依规定劝导还遭杀害，这种残暴行为令人发指，市府将全力协助家属善后。

台湾总统蔡英文昨晚并未回应此事件，而是在面簿谈论到屏东内埔参加“六堆三百纪念大会”情况，引发部分网民不满。有网民留言说“治安坏成这样，政府有没有应对措施？”，也有网民希望蔡英文更重视社会治安，不要整天只关心公投。