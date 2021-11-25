消息：欧盟制裁四中国官员措施将延长

两名外交官透露，欧盟成员国驻欧大使昨天（24日）批准延长针对四名中国官员和一个中国实体的制裁措施。

综合路透社和香港《南华早报》报道，上述外交官说，这项安排将在下个月举行的欧盟成员国部长会议上正式获得批准。

欧盟今年3月以中国侵犯新疆维吾尔族人权为由，对四名中国官员和一个实体实施制裁。这是欧盟自1989年以来，首次针对中国实行制裁。

综合彭博社和路透社报道，受制裁的中国官员包括新疆自治区副主席、公安厅厅长陈明国，中共新疆自治区党委常委、政法委书记王明山，新疆自治区党委副书记王君正，以及新疆维吾尔自治区前党委副书记朱海仑；受制裁的实体是新疆生产建设兵团公安局，制裁范围包括禁止入境以及冻结他们的国外资产。

中国外交部随后宣布，对五个欧洲议会议员、一个荷兰议会议员、一个比利时议会议员、一个立陶宛议会议员、德国学者郑国恩、瑞典学者叶必扬、欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会，德国墨卡托中国研究中心，以及丹麦民主联盟基金会实施制裁。

在这之后，欧洲议会以中国政府针对新疆问题对欧盟实施反制裁为由，正式冻结中欧投资协定。

中国驻欧盟使团团长张明上周二（16日）出席欧盟智库欧洲政策中心举办的活动上说，目前协定批约的困难肇始于欧盟，球在欧盟一边，并呼吁欧盟不要让政治操弄干扰批约进程。