台防长回应美推军事融资：不可能硬吞

传美国透过参众议员对台湾推销“对外军事融资”，即美国向台湾提供贷款以采购美国军备。台湾国防部长邱国正昨天（1日）没有否认，但他强调，需讨论后再向立委陈报，不可能全盘接受。

据台湾《联合报》报道，美国参众议员日前访台，随行的参议员柯宁为《台湾威慑法》联名提案人，外传他来台主要为推销《台湾威慑法》军事融资，法案要求推动台湾对美“对外军事融资”，规划2022年至2023年，每年拨款20亿美元（下同，约27亿新元），10年经费总计为200亿美元，以“举外债”方式对美采购军备。

台湾国民党立委温玉霞昨天针对此事向邱国正提问，是否接受美国提出的军事融资案，她也警告称，以色列有前车之鉴，不可因此遭美国控制，甚而影响防卫民主进程。

邱国正回应称，他的原则是自己的“国家”自己救，法案内容他还不清楚，若有内容会深切讨论。他强调，若接受此案，影响防卫自主进程是一定的，但仍会讨论可接受到什么地步，“不可能硬吞”。

另外，台军为因应敌情威胁，于2019年到2026年编列245亿元（新台币，约12亿新元）预算，兴建一艘“新一代导弹巡防舰”原型舰，但全案延宕，已连续三年缴回大笔未执行预算。台湾海军参谋长蒋正国昨天说，按现况全案时程可能往后挪，构型也可能改变。

美国陆军签约为爱国者三型防空导弹进行性能提升，外媒报道这项更新也适用台湾，邱国正对此回应说，仍未接获通知，但相信升级将有助防卫作战。