布林肯批评中国在亚洲采取强硬行为

正在印度尼西亚访问的美国国务卿布林肯今天在一个活动上，批评中国在亚洲采取强硬行为。

综合彭博社和路透社报道，布林肯今天（14日）在印尼首都雅加达发表政策演讲时，强调了美国为向亚洲提供高质量基础设施和疫苗所做出的努力，并在安全课题上展开更密切的合作。美国政府不希望亚洲会爆发任何冲突，美国也将确保美中竞争不会滑向灾难性冲突。

布林肯说：“我们将采取一种策略，将我们所有的国家力量工具，即外交、军事、情报，与盟友和伙伴的更紧密地结合在一起。他也列出与中国有关的多个关切事项，包括指中国“宣称公海属于他们的”，以及通过贸易限制措施打击与中国抗衡的国家。

他说：“捍卫基于规则的秩序，目的不是压制任何国家（keep any country down），而是保障所有国家选择自身道路的权利，确保他们免受胁迫和恐吓。”

布林肯还说，美国正在制定印太战略，重点关注贸易、数码经济、技术、供应链、清洁能源等领域，并指出由美国、澳大利亚、日本和印度组成的四方安全对话机制（Quad）提供了超过480亿美元（657亿新元）的资金，作为抗衡中国“一带一路”倡议努力的一部分。

他也指中国在南中国海的强硬行为，威胁到每年超过3万亿美元的贸易，并称区域各国对此表达关切，并希望中国能改变这种行为。