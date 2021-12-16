习普视频会晤讨论中俄如何展开更紧密合作

在与西方的关系日益紧张的背景下，中俄两国领导人昨天（15日）举行了视频会晤，讨论两国如何能展开更紧密的合作，并对俄要求重整欧洲安全秩序与越来越引起关注的台海问题上，相互表达了支持。

据新华社报道，中国国家主席习近平在长达一个半小时的会晤中说，他高度赞赏俄罗斯总统普京坚定支持中国捍卫本国核心利益。习近平并批评国际上某些势力打着民主、人权的幌子对中俄两国内政横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则，并认为中俄双方要开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益。

习近平也说，双方要加强在国际事务中的协调和配合，在全球治理上发出更加响亮的声音，就抗疫、气候变化等全球性问题拿出切实可行的方案，在解决国际和地区热点问题中坚定捍卫国际公平正义，坚决反对披着 “多边主义”和“规则” 外衣的霸权行径和冷战思维。

除了强调中俄经济和能源合作之外，习近平说，中、俄作为上海合作组织成员，双方要支持彼此平稳推进国内重要政治议程，“决不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政”。

新华社也引述普京说，当前俄中关系正处于前所未有的历史最好时期，体现出高度的战略互信，树立了在互不干涉内政、相互尊重彼此利益基础上实现互利共赢的榜样，“堪称21世纪国际关系的典范”。

普京也强调反对将体育政治化，确认明年2月访华并出席北京冬奥会开幕式。在台湾问题上，普京强调支持中国，坚决反对任何势力借涉台问题损害中国利益。在冠病疫情问题上，普京也表态反对将疫情政治化。

习近平在会上以“老朋友”称呼普京，普京则以“亲爱的朋友”称呼习近平。

这是习近平自2013年以来与俄国总统之间的第37次会晤，英国媒体认为，这显示了双方关系的不同寻常。

另据路透社、俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯克里姆林宫外交政策助理乌沙科夫（Yuri Ushakov）在习普会后告诉媒体，普京在会晤中就他上周要求美国总统拜登重新制定欧洲安全秩序一事做出简要说明后，习近平表达了对俄方提出这项要求的支持，并对俄罗斯在西部边界的关切表示理解。

俄罗斯希望美国和北约保证西方军事联盟提供安全保障，不会进一步向东扩张或在乌克兰和其他与俄罗斯交界的国家部署某些武器系统。

乌沙科夫也说，普京批评美英澳建立的三边安全合作伙伴机制（AUKUS），破坏了核平衡并加剧了地区紧张。

英国广播公司指出，普京和习近平在讲话中针对中俄对外事务目前最关键的问题，彼此“打气”相互支持。

很多西方媒体近年来都注意到俄罗斯和中国关系不断接近的趋势。多数意见认为，这是因为两国统治集团均受到来自西方民主国家阵营的巨大压力，因此形成某种形式的“联盟”。

美国外交政策研究所负责人，前国防部官员萨克海姆（Dov S. Zakheim）就曾说，俄罗斯和中国“亮明了一致立场”，即挑战美国的世界领导权和以及美国在全世界传播自由民主价值的努力。

与此同时，也有很多西方专家指出，中俄虽然暂时因为共同战略对手而关系靠近，但是双方长期的战略不信任也根深蒂固，因此长期结盟的可能性不大。

澳大利亚独立智库洛伊国际政策研究所的研究员希尔（Ian Hill）就曾撰文举例指出，俄罗斯在南中国海课题上中表态很谨慎，而中国在俄罗斯同乌克兰的冲突中也基本保持沉默。

希尔还认为，中俄合作仍然存在诸多局限，比如俄罗斯担心对外依赖过多会失去战略自主性，而且俄中经济关系缺乏对称性。另外，俄罗斯对中国影响力进入前苏联地区也保持警觉，因此他认为，美国及其盟友会鼓励莫斯科思考过度依赖中国这个东方邻国的风险。