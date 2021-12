五眼联盟发联合声明严重关切港立法会选举

美国国务卿布林肯与五眼联盟中其他四国的外交部长就香港立法会选举发表联合声明,对香港特区选举制度的民主因素遭侵蚀表达严重关切(grave concern over the erosion of democratic elements)。

根据美国国务院官网的声明稿,这份联合声明以美国国务卿与澳大利亚、加拿大、新西兰、英国四国外长的名义联合发布。声明强烈呼吁北京按照《中英联合声明》及其他法律义务行事,尊重《基本法》规定香港的基本权利和自由。

声明称,自香港1997年回归以来,持不同政见的人都得以在香港的选举中进行竞争,不过,今年的立法会选举却扭转了这个趋势。直选席位的数量减少,建立了新的审查程序,严格限制选票上候选人的选择,这些变化都消除了任何有意义的政治反对派。

声明并补充道,香港有许多反对派政治家,尤其是“遭国安法指控的47人”(NSL 47)中的大多数仍在监狱中等待审判,其他人则流亡海外。

声明对《香港国安法》引发的寒蝉效应以及社会言论自由和集会自由的日益限制表达严重关切,并补充道,相信整个公民社会都感受到了这一点。反对政府议程的非政府组织、工会和人权组织都被迫解散,而媒体自由度也在加速被削减。

声明还强调,保护和平不同意见的空间是确保香港稳定和繁荣的最有效方式,并呼吁中国大陆尊重香港受《中英联合声明》保护的基本权利和自由。

另据德国之声报道,七国集团(G7)外长及欧盟高级代表周一(20日)也共同发表声明称,香港新选举制度严格限制民众的选择,破坏了香港在“一国两制”原则下的高度自治。

香港修改选举制度后的首次立法会选举昨天公布结果,非建制派阵营只能赢得90个议席中的一席。今年的选举投票率为30.2%,创下1997年香港回归以来的新低。

香港中联办发表声明,形容选举再次彰显新选举制度的进步性优越性,是对“爱国者治港”原则的进一步落实,是有香港特色民主的一次成功实践。声明说,可以预见,新一届立法会将彻底摆脱“揽炒”“拉布”的政治泥沼,行政主导体制优势会进一步发挥,行政立法机关之间的良性互动将得以实现,香港必将掀开良政善治新篇章。