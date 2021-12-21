中国敦促五眼联盟停止干涉香港事务

对于五眼联盟外长就香港立法会选举发表的联合声明，中国外交部驻港公署表达强烈不满和坚决反对，并敦促有关国家立即停止以任何形式干涉香港事务。

据中国外交部驻港公署官网报道，驻港公署发言人说：“有关国家政客一再搬出国安法所谓‘寒蝉效应’等陈词滥调，目的是制造‘人人自危’的恐慌，只会更加暴露其不甘于香港趋稳趋治的阴暗心理。”

发言人说，外部干预势力通过扶持政治代理人肆意插手香港事务的日子已经一去不复返；敦促有关国家政客立即停止以任何形式干涉香港事务和中国内政。

发言人称：“这些国家政客不仅不反躬自省，改弦更张，反而一意孤行，对抗港人的主流民意，逆正义潮流而动，必将自取其辱、自食恶果。”

香港特区政府今天也发出声明，称五个国家作出罔顾事实、毫无理据的指控，企图抹黑立法会换届选举。

中国官媒《人民日报》今天也发表评论称，“五眼联盟”必须收回干预香港事务的黑手，在“一国两制”下香港的民主发展步伐不可阻挡，“爱国者治港，乱港者出局，香港明天更美好。”

美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的五国（五眼联盟）此前在联合声明中写道，留意到香港立法会选举的结果，对香港特区选举制度中民主元素受到侵蚀表达严重关切。

香港落实“爱国者治港”后立法会选举投票率创新低。香港立法会换届选举周一早上完成点票，三个界别投票选出共90个议席；其中通过地方选区直选部分总投票率为30.20%，较2016年的上一次选举低约28个百分点。绝大部分议席由建制派及亲建制阵营取得，而传统民主派这次缺席参选。

中国国务院新闻办公室昨日发表的《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书称，香港民主的发展不仅要完善、优化相关选举制度，还应当积极探索协商、咨询、听证、对话等多种民主形式。要确保所有治港者都是爱国者，确保反中乱港分子“一个也不能”进入特别行政区的治理架构。