中俄元首将在北京冬奥开幕式当天举行会谈

俄罗斯公布，总统普京将在下个月前往中国出席北京冬季奥运会开幕式的同一天，与中国国家主席习近平举行会谈。

据俄罗斯卫星通讯社前天（14日）报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在年度新闻发布会上说：“我们正在筹备中俄正式峰会。普京总统应习近平主席邀请，将于2月4日冬奥会开幕当天访问北京。当天还将举行全面的高层会谈。”

拉夫罗夫认为，俄中元首会谈将涉及两国关系的方方面面。

中俄元首去年12月15日举行视频会晤。习近平当时在会上不点名批评美国打着“民主”“人权”的幌子横加干涉中俄内政，呼吁中俄开展更多联合行动，并更加有效维护双方安全利益。

习近平也表示支持俄罗斯，向美国和北约争取西方军事联盟不进一步向东扩张等保证；普京则表示明年2月将访华，并出席被部分西方国家外交抵制的北京冬奥开幕式，强调反对将体育政治化。

学者早前分析12月中俄元首视频会晤时认为，这预示着中俄准同盟关系将进一步巩固。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河在接受《联合早报》采访时说，美国目前对中俄采取区别政策，以离间中俄关系，“对中国是打，对俄罗斯是又打又拉（拢）”，中俄元首此次会晤旨在展示两国的团结。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江则说：“（此次会晤）显然就是想加强准同盟的关系，共同应对来自美国及美国盟友的压力。”