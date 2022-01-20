周江勇案情首次披露 大搞“一家两制”弟弟成防火墙

中国反腐专题片《零容忍》昨晚（1月19日）播出第五集《永远在路上》，原中共浙江省委常委、原杭州市委书记周江勇的案情首次披露。

据微信公众号“长安街知事”报道，浙江是市场经济活跃地区，部分领导干部存在搞“一家两制”的问题，周江勇就是属于这种情况，他和弟弟周健勇一个从政、一个经商，利用公权力为弟弟经商提供帮助。

周江勇在专题片中出镜忏悔时说，“最终所犯下的错误和罪行，都由我而起，没有我的权力，他（周健勇）什么都不是，没有我的牵线，他什么也干不了。”

专题片披露，周江勇兄弟攫取的第一桶金就建立在权钱交易的基础上。一家民营企业在周江勇授意下，和周健勇“合作”开办宁波翔润石化科技有限公司，但很快该公司就变成周健勇独立承包，却仍长期免费使用这家民营企业的土地、厂房和设备。

专题片披露，周江勇利用公权力为弟弟周健勇（图）经商提供帮助。（专题片截图）

通过免除租赁使用费的方式，这家民营企业向周江勇兄弟输送利益达700多万元（人民币，下同，约149万新元），周江勇则利用职权为该公司在获取土地等方面提供帮助。

专题片披露，周健勇投身商海给了各路商人利用他围猎周江勇的机会，建筑公司老板史时红就是其中之一。从2013年到2017年期间，周江勇先后在涉及舟山、温州的多个项目中，按照周健勇传达的请托，为史时红提供帮助，周健勇则先后八次以“借款”为名收受史时红所送的钱财，总计金额达9000多万元。

据悉，在收受贿赂过程中，周健勇本人和史时红从不接触，都是通过弟弟作为桥梁。史时红的公司也不是直接拿项目，而是先和周健勇找到一些大型央企、国企，承诺帮他们找周江勇拿项目，事成后将部分工程交给史时红的公司做。

专题片指出，进入数字经济时代，周健勇也希望搭上这班车。2017年，他在宁波和人合资创办优城联合信息技术发展有限公司，对外宣称是一家聚焦“地铁互联网+”的高新科技公司，其实核心资源还是周江勇的权力。

一些企业也希望通过周健勇绑定周江勇，于是采取“低值高投”的方式，以明显不合理的高价购入周健勇公司的部分股权，周江勇则为这些企业在获取低价土地、优惠政策等方面提供帮助。

专题片还指，周江勇担任杭州市委书记期间曾在一次会议上公开说：“这是一个能干事的时代，这是一座能干成事的城市。能够在这样的时代、这样的城市工作，是我们每个干部的无上光荣，也是对我们每个干部的重大考验。”但他自己却没能经受住考验。

现年55岁的周江勇是宁波人，仕途一直在家乡浙江。他曾在宁波工作近30年，官至宁波市委常委。2013年至2016年间，周江勇调往舟山，先后出任市委副书记、市长、市委书记。

2017年2月，周江勇出任温州市委书记，四个月后跻身浙江省委常委，成为当时最年轻的常委成员。不到一年，周江勇又出任杭州市委书记。

仕途一度被普遍看好的周江勇去年8月突然落马时，分析人士认为他的倒台和政治路线偏差关系不大，更可能是受其他贪腐案件牵涉而被调查。

人民日报社主管的《中国经济周刊》在周江勇落马后披露其家族的商业版图和所涉经济问题时曾提到，周江勇的妻子在宁波一家农商行挂职党委副书记、监事长，银行内部职工一直联名举报，“举报信就像雪花片一样”。

报道也指出，除了周江勇的妻子外，弟弟周健勇也是周江勇案的关键人物。周健勇是上海理工大学管理学院的副教授，但同时也是四家宁波企业的股东，涉及石油化工、地铁支付、大数据等。

另外，与周江勇家族关系密切的亲友周文勇，共参股、控股13家企业，涉猎机电、能源、石油化工、汽车销售、投资、担保、管理咨询等领域，其商业版图追随周江勇的仕途足迹，主要集中在宁波鄞州区和海曙区。

中纪委和央视联合推出的反腐电视专题片《零容忍》本月15日起在央视黄金时间段热播。专题片分为五集，共选取16个案例，公安部原副部长孙力军、贵州省政协主席王富玉、北京市原副市长陈刚等落马官员分别出镜忏悔，通过具体案例披露大量腐败案件内幕，揭开官场神秘面纱。