台学者：两岸关系已达战争边缘

台湾大陆委员会前副主委、中国文化大学社会科学院院长赵建民今天（20日）在台北论坛演说时指出，两岸已处在战争边缘，大陆有武统的可能，目前完全看不到两岸融冰机会。他也提出两岸关系“一变三化”，四大因素出现不对称的对撞结构。

综合中评社、台湾《自由时报》及ETtoday新闻云报道，赵建民将今年的两岸关系称为“一变三化”，所谓一变是说大陆自1979年以来的和平统一政策变了，现在两岸已处在战争的边缘，因此有武统的可能。

“三化”则是指，统一目标近程化，武力威慑常态化，以及反对“台独”国际化。

赵建民说，有四大因素让两岸出现不对称的对撞结构。第一个因素是台湾人的误解，有民调显示台湾人不认为大陆会诉诸武力，也相信美国人会来援助台湾，“台湾对国际关系出现幻想、对中国（大陆）根本不想了解”。

第二个因素是今年年底中共二十大，赵建民认为，中共去年通过的第三份历史决议内容提及“新时代党解决台湾问题的总体方略”，台湾对此没有很多讨论，今年二十大中共势必会把总体方略做一个系统性推出，一定会围绕在统一方面，要详加注意它的内容。

第三个因素是台湾方面选举时的反中结构已经形成，民进党只要把反中牌举起来一定获胜；第四个因素是反中联盟成形，美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）又给台湾人一个大幻想，即不认为大陆会诉诸武力，就算会（诉诸武力），美国和盟友也会来。