周江勇被双开 被指与资本勾连 搞家族式腐败

原中共浙江省委常委、原杭州市委书记周江勇被双开，官方通报指其与资本勾连，支持资本无序扩张，违规干预插手市场经济、执法司法活动，以及搞家族式腐败等。

据中央纪委国家监委网站消息，中央纪委国家监委日前对周江勇严重违纪违法问题进行立案审查调查。

中纪委通报指，周江勇丧失理想信念，背离“两个维护”，政治意识淡漠，对中共中央决策部署阳奉阴违，与资本勾连，支持资本无序扩张，搞迷信活动，处心积虑对抗组织审查。

通报还说，周江勇在工作中搞形式主义，违规配备警卫人员、公务用车；应私营企业主请托违规选拔任用干部；违规干预插手市场经济、执法司法活动；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、土地转让、税收返还等方面谋利，伙同亲属非法收受巨额财物，搞家族式腐败。

通报称，周江勇的行为构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，决定给予周江勇开除党籍、公职处分，收缴违纪违法所得，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

周江勇的中共十九大代表、浙江省第十四次党代会代表资格也被终止。

现年55岁的周江勇是宁波人，仕途一直在家乡浙江。他曾在宁波工作近30年，官至宁波市委常委。2013年至2016年间调往舟山，先后出任市委副书记、市长、市委书记。

2017年2月，周江勇出任温州市委书记，四个月后跻身浙江省委常委，成为当时最年轻的常委成员，不到一年又出任杭州市委书记。

仕途一度被普遍看好的周江勇去年8月突然落马时，分析人士认为他的倒台和政治路线偏差关系不大，更可能是受其他贪腐案件牵涉而被调查。

人民日报社主管的《中国经济周刊》在周江勇落马后曾发文披露其家族商业版图和所涉经济问题。

此外，周江勇在杭州任职期间力挺当地电商巨头阿里巴巴发展，也一度引发舆论推测他落马是否与阿里有关，坊间还流传关于周江勇通过姐姐和弟弟入股蚂蚁的消息，但蚂蚁集团随后辟谣，驳斥关于“相关人员”入股蚂蚁的信息不实。

在上周播出的官方反腐专题片《零容忍》第五集中，周江勇的案情首次被披露。

专题片披露，周江勇和弟弟周健勇搞“一家两制”，一个从政、一个经商，利用公权力为弟弟经商提供帮助。