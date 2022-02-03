普京新华社撰文：将与习近平讨论双边、地区议程关键问题

俄罗斯总统普京今天（3日）在新华社撰文，并公布他将在即将进行的访华之旅中，与中国国家主席习近平全面讨论双边、地区和全球议程中的关键问题。

普京在题目为《俄罗斯和中国：着眼于未来的战略伙伴》的署名文章写道，双方计划重点讨论发展经贸合作的问题。普京说：“在这方面，我们万事俱备，因为我们两国拥有丰富的财政、生产、技术和人力资源，这使我们能够顺利完成长期发展的任务，共同实现经济稳定增长、提升公民福祉、增强竞争力，共同抵御当代风险和挑战。”

他接着写道，讨论国际热点问题也将是本次访问的一个重要内容，对解决全球和地区问题拥有近似和一致的立场是俄罗斯和中国协调外交政策的基础。他认为，“我们两国在当今复杂的国际局势中发挥着重要的稳定作用，不断推动国际关系体系的民主化进程，以使这一体系更加公平和包容。我们正在共同努力，加强联合国在国际事务中的核心协调作用，全力防止以《联合国宪章》为核心的国际法律体系受到侵蚀。”

普京强调，中俄《睦邻友好合作条约》确定了两国共同努力的基本原则和指导方针，“这首先是平等、考虑彼此的利益、摆脱政治和意识形态的束缚和不受过去的影响。”

普京也在文章中批评一些国家为了一己私利将体育问题政治化的企图越来越明显。

此外，普京在中国中央广播电视总台台长慎海雄进行的书面专访中说：“我们反对将体育政治化，反对将体育作为施压、不公平竞争和歧视的工具。我们认为，对个人违法实施‘集体惩罚’的做法是不可接受的，但这种做法最近已变得司空见惯。”普京也说，他立即接受习近平提出的访华邀请，以“与中国朋友一起分享举办今年这一全球重要体育盛会——冬奥会的喜悦。”

路透社和俄罗斯卫星通讯社早前报道，俄罗斯总统普京今天将飞往中国，明天将出席冬奥会开幕式并与习近平举行会谈。