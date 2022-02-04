中俄外长会面双方就乌克兰问题协调立场

中国外交部公布，中国和俄罗斯外长昨天（2月3日）在北京会面时，双方就金砖合作以及乌克兰、阿富汗、朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题深入对表，协调了立场。

中国外交部在官网上说，中国外交部长王毅昨天会见俄罗斯外长拉夫罗夫。俄罗斯通报了俄美及俄与北约关系的最新进展，强调安全不可分割的原则立场，中国对此表示理解和支持。

中俄双方一致主张维护亚太地区和平稳定，反对任何制造阵营对立和集团对抗的企图。双方也同意开展上海合作组织和集体安全条约组织协调配合，共同促进阿富汗和平、稳定。

此外，双方同意深化在上合组织、金砖国家、中俄印、联合国等框架内沟通合作，共同维护国际关系准则和地区与国际安全。双方也一致同意弘扬奥林匹克精神，共同抵制将体育政治化，支持北京冬奥会成功举办。

王毅在会上认为，中国国家主席习近平今天将同俄罗斯总统普京举行两年多来首次线下会晤，实现“冬奥之约”，举行“新春之会”，为后疫情时代的中俄关系谋篇布局。这体现了两国战略合作的高水平，彰显了两国元首的高度互信和友谊。中俄外长此次会晤的首要任务就是为元首会晤作最后的政治准备。

王毅说，去年以来，在两国元首擘画引领下，中俄双方隆重庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，“背靠背”战略协作不断走深走实，经贸合作晒出“最佳年度成绩单”。双方维护共同利益的信心更加坚定，推动互利合作的成果更为丰富，应对风险挑战的举措更加有效。当前中俄关系迎来新的发展机遇。中国愿同俄罗斯一道，以落实两国元首共识为指引，坚定不移深化两国世代友好和全面战略协作，矢志不渝维护国际公平正义，更好造福两国和世界人民。

王毅也说，中国愿同俄罗斯进一步加强互联互通，积极推进能源上中下游全产业链合作，当前因疫情造成的两国务实合作的所有“堵点”已总体打通，双方要凝聚抗疫共识，增进理解互信，强化措施对接，阻断疫情跨境传播，保障两国正常人员和贸易往来，推动双边务实合作行稳致远。

中俄双方在会谈后，签署了两国外交部合作文件。

俄罗斯外交部则公布，拉夫罗夫在会上向中国预祝北京冬奥会圆满成功。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄国外交部在公告中说：“拉夫罗夫祝愿第24届冬奥会盛大、圆满。两国外长一致认为，有关方面外交抵制冬奥会再次证明他们企图将体育政治化，而这严重损害奥运精神，尤其是‘体育运动政治中立原则’。”