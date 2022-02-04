普京抵达北京与习近平会谈

俄罗斯总统普京今天（4日）下午抵达中国北京，并在北京钓鱼台国宾馆与中国国家主席习近平举行会谈。普京在会上形容俄中关系的持续发展势头前所未有。

据中国央视新闻报道，习近平说，2014年，他应普京邀请赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式，当时两人曾相约八年后北京再聚首。这次普京来，实现了两人的“冬奥之约”。

习近平说，今天是中国农历大年初四，又逢立春，是个难得的好兆头，相信今天的“新春之会”一定会为中俄关系注入更多生机活力。

中国央视的报道称，两人就中俄关系以及事关国际战略安全稳定的一系列重大问题深入充分交换了意见。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，普京在会谈中说：“尊敬的主席先生，亲爱的朋友，首先我要感谢您邀请我出席冬奥会开幕式。我们都知道这是一项艰巨的任务。相信我们的中国朋友会完成得非常出色，就像你们在准备此类重大活动时的表现一样。”

他说：“至于我们的双边关系，本着友谊和战略合作伙伴的精神持续发展，是前所未有的，两国关系是良好关系的范例，助力相互发展，同时也有助于在发展中相互支持。”

普京也告诉习近平，俄罗斯的石油公司准备了很好的对华供应油气的新方案，以及每年供应100亿立方米的天然气合同。普京将在会谈后参加北京冬奥会开幕式。

俄罗斯卫星通讯社早前报道，俄中两国领导人预计将讨论国际议题，包括俄罗斯与美国和北约的对话、有关安全保障的想法，以及在双边合作主要领域对表，其中包括能源、投资合作、太空等领域。

中国央视新闻则报道，两国元首在热烈友好的气氛中就中俄关系以及事关国际战略安全稳定的一系列重大问题深入充分交换了意见。习近平在会上说，相信双方今天的“新春之会”一定会为中俄关系注入更多生机活力。

普京是全球第一位明确表态出席北京2022年冬奥会的国家元首，本次北京之行是他今年首次出国访问。俄罗斯在北京冬奥会上派出由461人组成的奥运代表团。

中国外交部早前也公布，中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫昨天在北京会面时，双方就金砖合作以及乌克兰、阿富汗、朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题深入对表，协调了立场。

中国外交部说，俄罗斯通报了俄美及俄与北约关系的最新进展，强调安全不可分割的原则立场，中国对此表示理解和支持。

王毅在会上认为，中国国家主席习近平今天将同俄罗斯总统普京举行两年多来首次线下会晤，实现“冬奥之约”，举行“新春之会”，为后疫情时代的中俄关系谋篇布局。这体现了两国战略合作的高水平，彰显了两国元首的高度互信和友谊。中俄外长此次会晤的首要任务就是为元首会晤作最后的政治准备。