港限聚令收紧至两人 更多场所须疫苗通行证

香港特区政府今天（8日）进一步收紧防疫措施，包括限聚令从四人减少至两人，增加六个需要疫苗通行证的场所等。

综合网媒香港01、《明报》等报道，香港特首林郑今天下午说，限聚令限收紧至两人的新规，也适用于私人场所，并禁止两个家庭以上进行跨家庭聚会。

需要疫苗通行证才能进入的场所，从原有的17个增至23个。新增的场所包括宗教场所、商场、百货公司、超级市场、街市及市集，以及发型屋。从2月24日起，进入这些场所须出示“疫苗通行证”及扫描“安心出行”手机应用。

疫苗通行证将分阶段推行，第一阶段，将在2月24日起，要求12岁或以上的市民在进入疫苗通行证处所前，至少打一针。

此外，宗教处所、理发店将于2月10日起关闭，直至2月24日凌晨。社交距离措施也延长至2月24日凌晨。

另一方面，雇员如因拒绝打针而被解雇，不会视为“不合理解雇”。

林郑说，当局会修改条例，若有市民违反强检令或围封检测令，罚款将会倍增至1万元（港元，1725新元）。

林郑说，今早已向中央提出支援，并已向中央求助购买快速抗原检测包。

截至今天中午，香港新增625起确诊病例，以及400起初步确诊病例。截至昨日，香港有898个无源头病例，大多分布大埔、深水埗、沙田、九龙城、葵青。