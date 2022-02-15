大陆学者：将乌克兰与台湾相提并论是设下话语陷阱

中国大陆学者认为，美国舆论和台湾民进党政府将乌克兰与台湾相提并论，隐藏着前提条件，实际上是设下话语陷阱。

中国国际问题研究院院长崔洪建在环球网今天（15日）刊登的《把台湾与乌克兰相联系是个陷阱》文章中说，部分美国政客将乌克兰与台湾相联系起来，试图向国际社会兜售“民主对抗专制”的论调。他们散布这种论调还有一些阴暗心理，担心大陆会借美俄在乌克兰对峙之际突然出手以武力收复台湾，这无疑会让美国在战略棋盘上顾此失彼，既无法保护乌克兰也无力协防台湾。因此美国将乌克兰与台湾相提并论，既有强烈的意识形态宣传动机，也有为预防欧亚同时生变、搅乱战略布局而大造外交舆论的考虑。

崔洪建认为，民进党政府关注乌克兰局势并“对号入座”，则更多是想看看美国对于捍卫民主政权的决心有多大，并借此进一步向美国寻求保护。如果美国在乌克兰问题上只是色厉内荏而最终弃之如敝屣，将不仅是“喀布尔时刻”的重演，更是美国在核心地区的战略挫败，台独势力想要继续托庇于美国安全保护之下的迷梦将转眼消散，台湾民众对于外来势力救台的认识将更接近真相，对于统独之间的民心向背或将因此改观。

他说：“美国被欧洲安全乱局扯住后腿、战略资源调度左支右绌，在现实中的确对中国的战略环境有利，但将乌克兰与台湾相提并论，不应成为我们看待战略格局和解决台湾问题的出发点。”

崔洪建相信，将乌克兰与台湾相提并论隐藏着三个前提：一是将二者都作为所谓“民主国家”看待，二是将内政方式与外交手段混为一谈，三是将乌克兰和台湾都看作大国博弈的棋子。对他而言，将两者混为一谈难免落入将台湾等同于“国家”的话语陷阱，这正是台独势力极力想要将台湾问题国际化并借此“正名”的目标，也是美国拼命想插手进来把水搅浑的真正用意。

他也相信，将台湾与乌克兰相提并论，在实践中也会掉入“片面依赖解决国际问题的方式来解决内政问题”的陷阱。乌克兰或许摆脱不了成为大国博弈棋子或弃子的命运，但台湾问题不能跟随美国的战略节奏也被改造成中美博弈的棋子，否则就会在实质上模糊台湾问题的内政性质、削弱北京解决台湾问题的正当性和手段的多样性。

对崔洪建而言，作为负责任大国既要坚定捍卫国家利益，又要积极维护战略平衡并在国际安全中发挥建设性作用，是中国在应对欧亚变局时应有的出发点。

他说：“在乌克兰问题上，与寄望于美俄大打出手从而赢得片刻安宁相比，维护公平正义、积极劝谈促和更符合当前中国的国际形象、战略目标和国际社会的共同利益，实现地区稳定和战略平衡也能带来更全面持久的国家利益。”

在台湾问题上，崔洪建强调，北京不能被美国舆论的所谓“捍卫民主论”束缚住手脚，也不能被台独势力的鼓噪碰瓷乱了定力，依然要多管齐下刚柔并济，确保统一大业平稳有序推进。他说：“我们自然也有耐心让台湾岛内民众多关注乌克兰问题的走向，让他们看明白美国在勉力支撑欧亚两场博弈时如何力不从心，从而想清楚自身前途命运的真正希望所在。世界格局风云变幻，如果选择做别国的棋子，始终是把自己的命运置于他人手中。”