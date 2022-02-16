中国时尚零售商SHEIN主资产移至新加坡

知情人士和文件显示，中国时装零售商希音（SHEIN）正在积极扩大新加坡办事处，此前它已将一家新加坡公司作为其事实上的控股公司。

据路透社报道，文件显示，SHEIN创始人兼首席执行官许仰天（Chris Xu）已成为新加坡永久居民。

许仰天2008年在南京创立SHEIN，此后发展成一家全球时尚公司。一份中国企业备案文件显示，该公司去年注销了其中国主营实体南京领添信息技术有限公司。

路透社曾在1月报道，SHEIN已重新启动今年在纽约上市的计划，该公司的创办人正考虑变更国籍，以规避中国更为严格的海外首次公开发行(IPO)审查。

新加坡备案文件显示，在新加坡注册的Roadget Business Pte于2019年成立，自2021年底以来一直是运营SHEIN全球网站的法人实体。文件显示，许仰天和另外三人是该公司的代表。

Roadget目前拥有广州希音国际进出口有限公司以及SHEIN的商标，这些商标是从香港Zoetop Business Co转让的，后者曾涉及与跨国品牌的知识产权争端。另外，SHEIN在领英（LinkedIn）上的公司介绍页也显示总部在新加坡。

SHEIN并未直接回应是否已将法律和行政总部迁至新加坡的询问，只是表示，该公司在中国、新加坡和美国等主要市场都设有业务中心。

SHEIN在2021年初的估值约为500亿美元（672.25亿新元），该公司在中国生产成衣，然后在美国、欧洲及亚洲进行线上销售，但不在中国销售。

目前尚不清楚许仰天的新加坡永久居留权是何时获得的，以及是否是根据新加坡的全球投资者计划而获得。在申请新加坡公民身份之前，必须获得新加坡永久居住权满两年。

SHEIN也不予评论许仰天在新加坡的永久居留权以及他是否会申请新加坡公民身份。该公司称，许仰天是“一名长期扎根于中国的中国公民”，并补充称许仰天无法回答有关此事的询问。

两名知情消息人士并透露，SHEIN的目标是到年底将新加坡员工数量增加三倍至200人左右。

该公司正在新加坡招聘多个职位，包括政府关系助理、人力资源、营销和IT等。SHEIN称其正在扩大新加坡办事处，以支持该公司在东南亚市场的成长。

尽管竞争激烈，但SHEIN已经成为世界上最大的快时尚业者之一，它以精通社交媒体的“Z世代”为目标，充分利用网红流量和大量发放折扣码。

如果SHEIN完成纽约上市，可望成为中国监管机构去年7月开始收紧赴美上市监管以来，中资企业在美国的首个重大股权交易。