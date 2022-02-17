英俄为乌克兰问题在微博争辩

俄罗斯和西方国家在乌克兰问题上的论述和动作变幻莫测。在此背景下，英国决定在微博发文，呼吁俄罗斯总统普京退一步进行思考，俄罗斯回应时则批评英国等西方国家对俄罗斯开展信息战。

被认证为英国首相约翰逊的微博账号“英国首相”，前天（2月15日）发文称：“我们正处于悬崖的边缘，但普京总统还有时间退一步思考。我们敦促所有人参与对话——俄罗斯政府应避免做出对本国造成灾难性错误的决定。 ​​​”

该贴文并没有提到要普京在哪一个课题上进行思考，但俄罗斯驻华大使馆隔天在贴文留言版和自己的账号上发文，将之与乌克兰问题联系起来。

大使馆写道：“俄罗斯联邦没有进行任何重大军事活动，其部队驻扎在本国领土上，不对任何人构成威胁。如果西方真的致力于减少军事危险，那么他们应该关注乌克兰及其庇护人的行动，因为正是他们造成了这种危险。北约国家通过向乌克兰提供大量武器在该国境内继续进行军事开发的做法是使局势升级的例证。”

俄罗斯大使馆也指西方对俄罗斯开展信息战的另一个例子是英国唐宁街的声明，并说：“这份旨在进一步煽动其操控的围绕所谓的‘俄罗斯即将入侵乌克兰’的歇斯底里情绪的声明十分荒谬。俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫将此类西方的宣传行动称为‘信息恐怖主义’。”

不少中国网民也对于“英国首相”在微博上向俄罗斯发出呼吁感到困惑不解，在留言板上写道“你一个英国的首相，跑到中国的微博来向俄罗斯总统喊话？”“你们打电话吧……不需要告诉我们这些”“你没普京电话号吗大哥”“普京又不上微博又不懂中文”。