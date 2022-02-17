中国外交部：散布假信息无助解决乌克兰问题

中国外交部今天（17日）就乌克兰局势说，散布假信息制造紧张空气无助解决乌克兰问题。

据中国新闻网报道，针对美国称俄罗斯进一步军事侵略乌克兰的风险仍然存在，中国外交部发言人汪文斌今天在新闻发布会上说，散布假信息制造紧张空气无助于乌克兰问题的解决，制造鼓吹集团对抗、挥舞制裁大棒只会给对话谈判增添阻力。

他认为，美国应重视并解决俄罗斯在安全保障问题上的关切，为各方在《新明斯克协议》基础上寻求政治解决乌克兰问题发挥建设性作用，而不是炒作渲染危机、制造紧张局势。

汪文斌也强调，中国支持一切符合《新明斯克协议》方向和精神的努力。

乌克兰、俄罗斯和欧洲安全与合作组织（OSCE）于2014年和2015年分别签署《明斯克协议》和《新明斯克协议》，希望终止乌克兰东部的战事。俄罗斯总统普京当时曾强调，落实《新明斯克协议》是使乌克兰局势回复稳定的最有效途径。

俄罗斯国防部周二（15日）宣布，乌克兰边界附近的部分俄军在完成演习后，开始返回常驻基地。不过，美国总统拜登新加坡时间昨天（16日）凌晨说，俄罗斯仍有很大可能入侵乌克兰，并警告美国已准备对俄罗斯实施新制裁。对此，俄罗斯外长拉夫罗夫则强调，美国及其盟友煽动的侵略性言论是不可接受的。