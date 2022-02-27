德外长与王毅通话 称中国在乌危机上肩负特殊责任

中国外长王毅昨天（26日）应约同德国外长贝尔伯克通电话时说，俄罗斯的正当安全诉求理应得到妥善解决，制裁俄国会干扰影响政治解决乌克兰危机的进程，贝尔伯克则强调中国在乌克兰危机上有特殊责任（special responsibility）。

中国外交部在官网上公布，双方重点就当前乌克兰局势交换意见。王毅说，中国高度关注乌克兰局势变化，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力。围绕欧洲安全问题，各国的合理关切都应得到重视。在北约连续五轮东扩情况下，俄罗斯的正当安全诉求理应得到妥善解决。

王毅强调，冷战早已结束，北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任，基于集团对抗的冷战思维应当彻底摒弃。中国支持北约、欧盟与俄罗斯重启对话，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲大陆的长治久安。

他也说，中国不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。实践早已证明，制裁非但解决不了问题，还会制造出新的问题，不仅造成经济上双输或多输局面，还会干扰影响政治解决的进程。

王毅强调，中国作为联合国安理会常任理事国，始终履行维护国际和平与安全的责任。“我们认为，安理会如果采取行动，应当有助于当前危机的政治解决，而不是鼓动新的对立对抗。鉴此，中方在安理会讨论有关乌克兰问题的决议案时，阻止了引用含有授权动武和制裁的表述。中方将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。”

德国外交部则在推特上说，贝尔伯克强调，中国作为联合国安理会常任理事国，肩负着特殊责任，现在重要的是俄国停止对乌克兰发动战争。