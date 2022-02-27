台积电响应美制裁 晶片业者停止向俄罗斯出货

多家晶片业者停止向俄罗斯出货，台积电也发声明称，将致力遵守新出口管制规定。有消息人士透露，台积电已完全停止供货予俄国及其上游供应商。

华盛顿邮报（Washington Post）今日（2月27日）报道，俄罗斯入侵乌克兰，美国拜登政府24日宣布制裁措施，表示将切断俄国半数高科技产品进口，打断俄国经济多元化与支撑军事的能力。

拜登政府表示，美国主要盟邦同样实施这项禁令，目的是为阻断航太与海洋产业中防卫等高科技买家的货源，而非封锁消费性电子产品的供货。

不具名消息人士表示，台积电已完全停止供货予俄国及其上游供应商，同时仔细研究制裁措施，确保完全遵守。台积电则发声明表示，公司将致力遵守刚宣布的新出口管制规定。

总部在美国纽约的晶圆代工厂格罗方德（GlobalFoundries）也说，已开始遵守制裁措施。格罗方德的全球政府事务与贸易主管莱曼（Karmi Leiman）表示，公司有套制度能检讨并封锁禁止向俄国输出的销售，不过这家公司对俄国买家的销售额不大。

英特尔（Intel）也表态称，将遵守所有出口规范和制裁，包括针对俄罗斯的新出口管制措施。

分析师表示，出口禁令对俄罗斯影响甚大，原因是俄国并不量产消费性电子产品或晶片，尤其是不制造先进计算所需的最高阶半导体。这领域几乎由台湾、韩国、美国、欧洲、日本包办。

报道称，台积电加入制裁行列尤其重要，因为台积电是全球最大晶片制造商之一。知情人士表示，台积电也已经不再制造一款俄国设计的Elbrus品牌半导体。

英国国防情资公司詹氏公司（Janes）的电子学专家提科斯（Kostas Tigkos）表示，俄国军事与维安部门在部分运算中须使用Elbrus晶片，因此失去台积电的晶片，对俄国将是重创。

美国半导体协会（Semiconductor Industry Association）执行长纽佛（John Neuffer）则说，这些新规定对俄罗斯冲击固然大，但根据世界半导体贸易统计公司（World Semiconductor Trade Statistics, WSTS），俄国直接消费的半导体量不大，只占全球晶片采购量的不到0.1%。业内人士表示，美国与其他西方国家针对俄罗斯军用晶片与电子器材的出口早已有管制。