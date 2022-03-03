美媒：中国拟今年下半年在某些城市推实验性开放措施

知情人士透露，中国正在积极探索放松针对冠病疫情的管制，并计划最早于今年夏天在某些城市实行实验性开放措施。

据《华尔街日报》报道，知情人士透露，中国官员正在研究如何复制仿照北京冬奥会期间所采取的“闭环”措施，同时也在收集新的抗病毒药物的数据，并为未来生产中国本土信使核糖核酸（mRNA）疫苗物色合适的海外城市。

其中两名知情人士透露，虽然中国不太可能在明年春天之前放松“清零”政策，但实验性的开放措施最早可能在今年夏天在某些中国城市推出。

报道称，中国公共卫生专家最近开始在公开讨论，如何让中国准备好与病毒共存。中国国家卫健委高级别专家组成员、中国疾病预防控制中心流行病学前任首席科学家曾光，上月28日就在个人微博发文，称中国会在合适的时间点，展示“中国式与病毒共存的路线图”，暗示北京领导层正考虑转变其严格的“动态清零”防疫策略。

一名了解讨论情况的消息人士称，涵盖交通、海关和边境管制等部门的中国官员自1月以来持续在积极探索调整防疫措施的计划，计划书最终将提交高层。然而，放宽防疫措施的方法和时间表仍未确定，须视未来疫情发展而作出调整。

消息人士还称，北京冬奥会采取的“闭环”措施取得的成功，也为中国卫生官员提供一个其他城市可参考的样板，类似的防疫“气泡”可用于体育比赛和会议，也可能用于方便中国与某些国家的往返旅行。当局目前也在考虑其他开放举措，包括对完成接种疫苗的国际旅客豁免检疫，以及对国际学生实行特殊入境安排等。

一名消息人士也说，中国放宽“清零”措施的一个重要步骤是，上个月紧急附条件批准了辉瑞冠病口服药“Paxlovid”的进口注册。如果批准用于一般用途，该药物可能为中国卫生当局提供一个重要工具，治疗突破性感染的病例。

该人士表示，中国监管机构正在等待辉瑞公司提供更多数据，也仍需和对方协商定价，然后再开绿灯。辉瑞说正在寻找制造合作伙伴来帮助生产这种药物。

中国本土mRNA疫苗的开发和引进也可以为中国提供另一种放松管制的工具。中国目前有一款候选mRNA疫苗处于第三期试验中，另外两款候选疫苗则正在进行第二期试验。知情人士透露，中国官员一直在与一些亚洲和欧洲国家进行磋商，寻找最早能在今年夏天开始生产中国mRNA疫苗的生产基地。

消息人士透露，中国卫生官员一直在关注香港特区的疫情进展，并把香港视为一种“压力测试”的场景，观察香港在不诉诸严格封锁的情况下对抗严重感染激增的能力，也是各种治疗方法有效性的数据来源。

德国埃森·杜伊斯堡大学（University of Essen-Duisburg）病毒学家卢孟吉说，香港生动地展现了北京面对的一个潜在陷阱，是公众对感染的态度。

在中国的“清零”抗疫方案下，每一个阳性病例，无论其病情严重程度，都得送到医疗机构进行治疗。如果发生大规模暴发，医院将有没顶之灾。卢孟吉说，解决这个问题不仅需要改变政策，还需要说服人们不要担心轻微的冠病感染。

“医院可以治疗病人，”卢孟吉说。“但他们无法对抗恐慌。”

中国政府可能开放“清零”政策的消息传出后，中国多种类别的股票包括消费、零售、旅游等今早均出现了上涨。

据彭博社报道，澳门赌场股在基准恒生指数中领涨，彭博社指数上涨了5.5%，为两周以来的最高涨幅。旅游股如Trip.com等则上涨了10%，而航空公司和餐饮公司的股票也出现了跳涨。

彭博社分析称，在今年1月中国国务院印发了《“十四五”旅游业发展规划》后，与中国经济重新开放有关的股票成为市场关注的焦点。由于市场普遍预测在今年中共召开二十大前，中国的“清零”政策会有所放宽，中国旅游股一直在积极地交易。