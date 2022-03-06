中国驻欧盟使团：支持一切有助于缓和俄乌局势的努力

中国驻欧盟使团称，中国支持一切有助于缓和俄乌局势和政治解决该问题的努力。

据中国驻欧盟使团官方微信，对于欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）认为欧美无法充当俄乌调停人，只有中国能做到，使团发言人昨天（5日）回应时说，中方高度关注乌克兰局势，希望战火能够尽早停下来，形势能够得到缓和，平民生命财产安全能够有效保障，大规模人道主义危机能够避免。

发言人说，乌克兰局势发展到今天这个地步，是中方不愿意看到的。乌克兰问题错综复杂。中方始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。中方认为，解决乌克兰危机，要按照《联合国宪章》的宗旨和原则办事，要尊重和保障各国的主权和领土完整，要坚持通过对话，以和平方式解决争端。

发言人说，凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持。凡是不利于推动外交解决而是拱火浇油使局势升级的行动，中方都反对。中方鼓励俄乌直接谈判，也鼓励美国、北约、欧盟与俄罗斯开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

据法新社报道，西班牙《世界报》（El Mundo）前天（4日）刊登了博雷利的专访。博雷利呼吁中国居中调停，说服俄罗斯和乌克兰两国举行和谈，因为西方强国无法展开斡旋。博雷利说：“别无其他选择......一定是中国，我确信这一点。”