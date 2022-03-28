阿富汗邻国外长会本周在中国召开俄外长将出席

阿富汗邻国外长会本周将在中国召开，与会者将包括俄罗斯外长拉夫罗夫。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天（28日）在例行记者会上公布，外长王毅将于本月30日至31日在安徽屯溪主持召开阿富汗邻国外长会，巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦六国外长或代表将出席。

王毅随后将主持召开“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话，邀请阿富汗临时政府代理外长穆塔基出席，印度尼西亚和卡塔尔外长将作为来宾受邀与会。

汪文斌说，当前阿富汗局势处于由乱转治的关键时期，阿富汗人民仍面临内外多重挑战，需要外界更多支持和帮助。中国期待通过主办阿富汗邻国外长会进一步凝聚邻国在阿富汗问题上的共识，商讨下阶段共同推动阿富汗局势向稳，支持帮助阿富汗人民的邻国方案，向国际社会传递邻国声音。

汪文斌也介绍，中国期待通过主办“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话，进一步了解阿富汗人民的困难和诉求，传达邻国在阿富汗问题上的关切，推动阿富汗方面搭建开放包容的政治架构，奉行温和稳健内外政策，切实打击恐怖主义。同时中国也期待国际社会向阿富汗提供更大支持，呼吁美国切实承担对阿富汗经济重建的首要责任。

俄罗斯卫星通讯社上周四（24日）报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃公布，拉夫罗夫周四（31日）将参加在中国举行的阿富汗邻国外长会，并说：“在活动地计划进行阿富汗邻国外长们与塔利班运动代表团的对话。”

俄罗斯驻华大使馆隔天在微博上介绍，本次会议将为讨论协调向阿富汗提供人道主义和社会经济援助的地区努力，以及就防范来自阿富汗境内的恐怖主义蔓延和贩毒威胁进行对表提供良好机遇。

使馆也说，会议期间，计划举行阿富汗邻国外长与塔利班运动代表团的对话，以及阿富汗问题“三方”扩大会议特别代表（俄罗斯、中国、美国和巴基斯坦）的例行会议。