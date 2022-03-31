消息：英能源巨头就出售俄罗斯资产接洽中石化

知情人士透露，为出售俄罗斯资产，英国能源巨头BP公众有限公司（BP Plc）已经接触亚洲和中东拥有国家支持的公司。

据彭博社报道，知情人士透露，BP公众有限公司已经就出售所持俄罗斯石油公司(Rosneft)约20%股权，初步接触了中国石油集团和中国石化集团。他们说，BP还有选择地与中东的一些潜在买家接触。

BP也在了解印度石油天然气有限公司(ONGC)和印度石油有限公司等印度公司，是否有兴趣收购其在俄罗斯一些油气项目的股权。

到目前为止，这些努力收效甚微，表明要处置在俄罗斯的投资将是多么棘手。任何潜在买家都将面临政治困难：继续在俄罗斯做生意，会激怒西方政府；帮助一家外国公司退出俄罗斯，也会让莫斯科不悦。

BP还可能寻求与俄石油达成协议，要么返还股份，要么以很大的折扣出售。彭博社2月曾报道，BP认为与俄石油交易是最现实的路径，因为鉴于对俄罗斯的制裁，BP将难以在市场上出售或找到另一位买家。

在伦敦上市的BP已经警告说，退出俄罗斯可能造成高达250亿美元（338.34亿新元）的损失。该公司已经在俄罗斯活跃了30年。事项仍在考虑之中，BP采取何种形式退出尚不确定。

彭博本月报道，消息人士透露，中国官方正在考虑国有企业购买或增持俄罗斯能源和大宗商品类公司股份或资产的选项。知情人士说，这些潜在的俄罗斯公司对象包括俄气、俄铝等；中方参与上述讨论的公司包括中国石油集团、中国石化集团、中铝集团和五矿集团。知情人士称，此举是出于商业考虑，主要是符合中国自身对能源和大宗商品的战略需求，而非对俄乌战争的支持。