欧盟将敦促中国不要在乌克兰战争中帮助俄罗斯

欧盟和中国领导人周五（1日）将举行两年来的首次峰会，欧盟官员希望北京能够保证，既不向俄罗斯提供武器，也不会帮助莫斯科规避西方的制裁。

据路透社报道，接近峰会筹备工作的欧盟官员罕见地公开表示，给予俄罗斯的任何帮助都会损害中国的国际声誉，并危及与其最大贸易伙伴，即欧洲和美国的关系。

欧盟委员会和欧洲理事会主席冯德莱恩和米歇尔将与中国国家主席习近平和国务院总理李克强举行线上会谈。

一名欧盟官员说，中国对俄罗斯的立场将是会谈的关键问题。另一名官员说，去年中国全球贸易的四分之一以上是与欧盟和美国的贸易，而与俄罗斯的贸易仅占2.4%。这名官员说：“我们是延长这场战争还是共同努力结束这场战争？这是峰会的基本问题。”

中国外交部长王毅本周重申了中国对和平谈判的呼吁，并补充说应照顾到各方的合理关切。

路透社的报道称，中国也担心欧洲国家跟进美国采取更强硬的外交政策，并呼吁欧盟在与中国的关系中“排除外部干扰"。

欧盟在2019年突然改变了柔软的外交语言，称中国为系统性的竞争对手，但将其视为应对气候变化或大流行病的潜在合作伙伴。

布鲁塞尔和北京在2020年底达成了一项投资协议，旨在解决欧盟对对等市场准入的一些担忧。然而，在布鲁塞尔因中国官员被指在新疆地区侵犯人权而对其进行制裁，促使北京将欧盟个人和实体列入黑名单后，该协议现在被搁置。中国还暂停了从立陶宛的进口，因为这个波罗的海国家允许台湾在其首都开设代表处。