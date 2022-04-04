中国八省市启用辉瑞冠病口服药 患者病毒载量明显下降

中国已有八个省份启用辉瑞冠病口服药 ，专家表示五天疗程结束后，患者病毒载量明显下降。

据健康时报报道，中国首批辉瑞冠病口服药Paxlovid运抵后，已分别分发配送至吉林、上海、广东、福建、江西、山东、浙江和广西等至少八个省、区及直辖市救治临床一线。

深圳市第三人民医院以每盒2300元（人民币，约490新元）的价格采购了1000盒Paxlovid，并从3月24日开始对首批冠病患者开始用药，一个疗程为五天。

国家感染性疾病临床医学研究中心主任、深圳市第三人民医院党委书记刘磊说：“目前来看，该药物疗效确切，但还需要继续研究，扩大样本量，获得更加精准的药效评价。”

刘磊说，医院对20余例普通型和轻型患者用该药物进行了治疗，五天疗程结束后，患者病毒载量明显下降，出院时间可缩短至五至七天。

Paxlovid主要适用于普通型及轻型患者，用药目的是为了避免这些患者的病情向重症发展。此外，该药物还可以为高风险岗位的医护人员提供预防保护：“我们还为八例疑似意外暴露的医护人员用了这个药，目前该八位医护人员均未被感染。”

刘磊表示，目前上海和吉林的疫情紧张，冠病口服药自然优先供给这两地。但他表示：“我们手上的‘武器’还有很多，不止有辉瑞口服药，轻症患者我们还可以用中药，国产原研的单克隆抗体也获批了，Paxlovid的仿制药也在路上了，所以大家尽可以放心。”

