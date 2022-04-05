王毅与乌外长通话：困难再大也要坚持和谈直到停火

中国外长王毅昨天（4日）应约与乌克兰外长库列巴通电话时说，中国欢迎俄罗斯和乌克兰两国和谈，困难再大、分歧再多，也要坚持和平谈判大方向，直到谈出停火、谈出和平。

这是俄罗斯2月下旬攻打乌克兰后，两人第二度通话。

中国外交部在网站上公布，库列巴介绍了俄乌局势，并认为中国是维护和平的关键积极力量。他也说，乌克兰重视中国的国际影响和威望，愿同中国保持沟通，希望中国继续为停火止战发挥重要作用。

王毅则说，中国在乌克兰问题上的基本态度就是劝和促谈。维护和平、反对战争是中国一贯的外交政策。“在乌克兰问题上，中国不谋求地缘政治私利，没有隔岸观火心态，更不会做火上浇油的事情。我们真诚期待的目标只有一个，就是和平。”

王毅强调，战事总会结束，关键是如何痛定思痛，维护好欧洲的持久安全。中国认为应本着安全不可分割原则，通过平等对话，真正建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中国愿秉持客观公正立场，继续以自己的方式，为此发挥建设性作用。相信乌克兰有足够智慧自主作出符合本国人民根本利益的选择。

中国外交部也公布，库列巴说乌克兰仍致力于同俄罗斯进行和谈，找到持久解决办法。

库列巴也在推特上写道，对于王毅声援平民受害者表示感激。“我们拥有共同的信念，就是结束针对乌克兰的战争符合在和平、全球粮食安全和国际贸易方面的共同利益。”