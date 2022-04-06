俄转向中国制造商寻求微芯片供应

俄罗斯国内支付系统的一名高管说，俄罗斯正转向中国的微芯片制造商，以绕过西方制裁。西方制裁提振了对使用俄罗斯国内Mir支付系统发行的银行卡的需求。

据路透社报道，俄罗斯国家支付卡公司（NSPK）董事会成员季沙科夫（Oleg Tishakov）透露，俄罗斯正面临微芯片短缺，因亚洲制造商在新冠大流行期间暂停生产，且欧洲供应商在制裁后停止与莫斯科合作。

季沙科夫在周二的一次会议上说：“我们正在寻找新的微芯片供应商，在中国找到了几家，正在进行认证。”

俄罗斯一些最大的银行被踢出了环球银行金融电信协会(SWIFT)，国际支付卡Visa和万事达卡已经停止为俄罗斯的海外账户提供服务。上个月，Mir系统与苹果支付(Apple Pay)的联系也被切断。

根据路透基于Mir系统数据的计算，NSPK在2021年底至今年3月期间发行了超过200万张Mir卡，目前已累积发卡1.16亿张。

俄罗斯所有主要银行都报告称，对这种国内卡的需求有所增加。一些俄银行现在与中国银联联合发卡。银联是替代Visa和万事达卡的支付系统，为俄罗斯人在海外购物提供支付服务。

土耳其、越南、亚美尼亚、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及格鲁吉亚南奥塞梯和阿布哈兹分离地区的一些银行也接受Mir卡。

