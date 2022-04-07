中国驻联合国代表：应高度关注任何生物军事活动的信息

中国常驻联合国副代表戴兵昨天（4月6日）表示，任何有关生物军事活动的信息和线索都应引起国际社会的高度关注和重视，中方欢迎由国际社会对俄罗斯披露的有关美国生物军事活动的相关文件进行评估。

据新华社报道，戴兵在当天举行的安理会生物安全问题阿里亚模式会议上说，俄罗斯公布了大量与美国生物军事活动相关的文件。疫情告诉人们，作为维护国际和平与安全的关键一环，生物安全没有边界，涉及全人类的共同利益。任何有关生物军事活动的信息和线索都应引起国际社会的高度关注和重视，避免造成不可弥补的损失。

戴兵说，中国欢迎在《禁止生物武器公约》、联合国等框架下，由国际社会对俄方披露的文件进行评估，同时以公平、公正方式听取相关国家澄清。相关国家应采取负责任的态度，及时、全面澄清其生物活动，并进一步提高全球生物活动的透明度，消除国际社会的疑虑。

戴兵指出，中国在第二次世界大战期间深受生物武器之害，一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器，敦促尚未销毁化学武器的国家尽快销毁其库存。所有缔约国都应认真遵守《禁止生物武器公约》的目标和原则。

4月10日将迎来《禁止生物武器公约》开放签署50周年。戴兵表示，当前生物安全领域的相关情况突出表明，重启公约核查议定书谈判并建立一个公正、独立和专业多边核查机制已成为当务之急。这一机制是消除潜在生物武器威胁、提高公约权威性和有效性的必要手段，其建立决不应受到任何国家的阻挠。