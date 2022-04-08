彭博：中印购买俄能源削弱美欧制裁效果

当欧洲准备加入美国行列收紧对俄制裁之际，很多迹象显示俄罗斯正在找到一些方法来支持本国经济。

据彭博社报道，来自俄罗斯远东的索科尔原油（Sokol）下月订单已经销售一空，数家中国企业在3月用人民币购买了俄罗斯煤炭。俄罗斯对欧洲的天然气供应在其2月24日入侵乌克兰后不降反增。所有这些都没有受到制裁措施限制。

彭博经济研究预计，俄罗斯今年通过能源出口可获得约3200亿美元（4360.78亿新元），比2021年增加超过三分之一。卢布兑美元已经反弹至战前价格。

虽然俄罗斯的石油产量本月下降，但该国维持能源资金流动和提振本币的能力令西方领导人感到沮丧，普京从中获得了对国内宣传胜利的资本，尽管俄罗斯在国际社会日益孤立且军队未能在乌克兰获胜。

美国本周还警告印度不要与莫斯科过于密切地接触，彭博社报道称，这表明美国意识到在这个如此依赖俄罗斯石油，天然气和其他大宗商品的世界，美国及其盟友的制裁行动存在局限性。

彼得森研究所的高级研究员，前欧洲央行官员霍诺汉（Patrick Honohan）周三（4月6日）在博客中写道：“毫无疑问，金融和其他制裁削弱了俄罗斯经济，但只要俄罗斯的出口收入不受干扰，制裁就不会破坏该国经济”。

欧盟大使周四将在布鲁塞尔开会就第五轮制裁达成协议，把逐步停止进口俄罗斯煤炭作为减少对俄能源依赖的第一步。除了农产品，人道主义援助和能源之外，欧盟委员会还计划禁止大多数俄罗斯卡车和船只进入欧盟。

随着俄罗斯重新发动对乌克兰东部的新攻势，中国准备迎接第一批通过人民币购买的俄罗斯大宗商品。

通常运往欧洲或美国炼油厂的俄罗斯原油正在走向亚洲，那里的买家，特别是印度，正在利用大幅折扣买进俄罗斯原油。

欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）说，欧盟外长可能在下周的会议上讨论对俄罗斯实施石油禁运。他周四在布鲁塞尔说，欧洲最新的制裁计划中没有石油禁令，但预计部长们将在下周一讨论这个问题，“迟早会发生，我希望早一点。”

像石油一样尚未受到欧盟制裁的俄罗斯天然气也在继续向欧洲输送，由于不希望导致能源价格进一步走高，欧洲国家政府在采取对俄能源行动上一直比较犹豫。

意大利是俄罗斯天然气的最大买家之一。该国周三表示，如果欧盟团结一致支持这一禁令，意大利也会支持。但德国等对能源禁令一直表示反对。

欧洲约40％的天然气需求依赖于俄罗斯，其中三分之一的天然气需要通过过境乌克兰的管道输送。

