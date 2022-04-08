中国外交部：暂停俄人权理事会资格创造危险先例

中国外交部认为，暂停俄罗斯的联合国人权理事会成员资格的方式，将创造新的危险先例。

据中国央视新闻报道，外交部发言人赵立坚今天（8日）在例行记者会上说，关于成员资格被暂停的决议，将剥夺一国在人权理事会的合法会员资格，对如此重大的事项必须极为慎重，基于事实和真理，冷静客观理性地处理。

赵立坚指有关决议起草的过程不公开不透明，也没有按惯例举行全体会员国磋商、广泛听取意见，这种做法只会加剧会员国分裂，激化当事方矛盾，火上浇油，不利于冲突降级，更不利于推进和平谈判。用这样的方式处理人权理事会成员资格问题，将创造新的危险先例，进一步加剧对抗，对联合国治理体系产生更大冲击，造成严重后果。

他强调，中国一贯主张在平等和相互尊重的基础上，通过建设性对话与合作，促进和保护人权。中国坚决反对将人权问题政治化、工具化，反对在人权问题上搞选择性、双重标准和对抗做法，反对借人权问题对别国施压。中国也呼吁各方相向而行，共同努力，为和平创造机会，为谈判开辟前景。

路透社早前报道，联合国大会昨天以93票赞成，24票反对，58票弃权，通过关于因乌克兰危机而暂停俄罗斯的联合国人权理事会成员资格的决议。要通过这项决议，就必须得到三分之二以上参与投票的成员国支持，票弃权则不被计算在内。

俄罗斯从去年起成为理事会成员，为期三年。俄罗斯驻联合国副代表库兹明（Gennady Kuzmin）在决议通过后，批评为该决议进行表决的做法是非法且出于政治动机，并宣布俄罗斯已退出人权理事会。

中国投下反对票。中国常驻联合国大使张军在决议表决前强调，急于在联大采取行动，逼迫各国选边站队，将加剧会员国分裂，激化当事方矛盾，火上浇油，不利于冲突降级，更不利于推进和平谈判。