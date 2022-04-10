美分析员推演大陆攻台的四种情况

美国分析员本月撰文，通过兵棋推演介绍中国大陆武统台湾时可能会发生的四种不同情况，强调兵棋推演注重的是过程而非结果，并认为对上述情况的过程进行分析，将能让美国扭转败局，取得胜利。

来自美国海军分析中心的兵棋推演主要设计者塞宾斯基（Jeremy Sepinsky）以及作战模拟与整合小组成员塞巴斯蒂安·裴（Sebastian Joon Bae）在美国《外交政策》网站上周日（4月3日）刊登的《以台湾进行的兵棋推演：输给中国大陆就是取胜》中，以2030年北京决定不惜一切代价实现统一为背景，列出四种不同情况。

第一种情况是：台湾受到网络攻击，导弹如雨点般落下，湮灭台湾的防卫能力，摧毁了台湾的军事基地及通讯设施。大陆海军在海上包围台湾，数以百计的登陆艇快速横越台湾海峡。美国军舰驶近时遇到大量导弹、鱼雷和无人机的袭击，大陆的闪电战和美国军舰沉没大海的视频在网上大量流传，士气低落的台湾民众不愿拿起武器抵抗上岸的大陆部队。

第二种情况同样包含台湾受到网络攻击，导弹如雨般湮灭台湾的防卫能力，并摧毁军事基地和通信设施，大陆海军在海上包围台湾，多艘登陆艇快速横越台湾海峡，但美国战舰为受到威胁的区域性美国基地提供重要导弹防卫力量，远程轰炸机和制导导弹摧毁逼近台湾的大量登陆艇，让台湾有集中防卫能力的短暂时机，以应对剩余已上岸的大陆部队。

第三种情况则是：台湾受到网络攻击，台湾军方在美国提供的军事能力下，抵御了最初的大陆导弹攻击。大陆海军受到大量无人潜水艇攻击。大量横越台湾海峡的登陆艇被无人潜水艇毁灭。在来自美国陆战队及特种部队的感应器支援下，远程轰炸机所发射的复杂导弹击沉了驶向台湾的剩余船队。台湾开始修复其基础设施，并动员后备部队，为接下来的长期对抗进行准备。

最后一种情况是：中国大陆受到网络攻击，数以百计的登陆艇无法在港口载运部队，正等候进一步命令。大部分对准台湾军事设施的大陆导弹都被防御炮台拦截。大陆海军受到先进移动水雷及超高音速导弹攻击，美国军舰带领地区盟友和伙伴来回运送重要的弹药、补给和军事能力给台湾。虽然受到损害，但是台湾的基础设施成功将部队和补给运输到防御地点，让台湾准备好击退下一波攻击。

作者强调，进行兵推的目的是要帮助美国方面理解需要改进的地方，例如美国方面的失败是不是因补给缺失，或是能力不足，还是在分析对手时有误判。真正有收获的地方并非在特定冲突中的胜败，而是在兵推过程中暴露出的问题。