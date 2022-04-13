盖洛普全球领导地位排名：中俄相当

美国的民意咨询机构盖洛普2021年进行的调查显示，美国和德国在世界范围内的“软实力”比过去几年都更强，为德国总理默克尔离任做准备的德国连续第五年保持了全球评分最高的排名。在拜登总统上任的头半年，美国的支持率出现了强劲回升，但在美国从阿富汗撤军后有所下滑。中国在全球领导地位的排名保持在30%，俄罗斯的排名略高于中国，但俄罗斯对乌克兰的入侵可能会导致其排名低于2014年入侵克里米亚时的22%。

据美国之音报道，盖洛普的调查显示，到2021年8月之前，在当时接受调查的46个国家和地区中，对美国的全球领导力的支持率(approval of global leadership)的中值为49%，与2009年美国总统奥巴马上任时的最高支持率相当。但美国的总体评分在2021年下半年有所下滑。

在美国从阿富汗撤军期间和之后接受调查的另外70个国家和地区中，对美国的支持率的中值为43%。总体上，在拜登就任的第一年，全球116个国家和地区对美国领导地位的支持率的中值为45%，这远高于前总统特朗普任期最后一年30%的支持率，也高于他任内其他年份的支持率。

调查发现，在2020年至2021年期间，59个国家和地区对美国领导人的认可出现了两位数的增长，尤其是美国的欧洲盟友以及其他七国集团国家，表明拜登总统上任后为修复盟友关系以及改善美国的国际形象所做的努力发挥了作用。

令人不感到意外的是，在欧洲国家中，对美国的认可率最低的两个国家分别是俄罗斯和塞尔维亚。俄罗斯对美国的认可率只有13%，比上一年下降了五个百分点；塞尔维亚对美国的支持率为16%，比上一年下降了四个百分点。

2021年整个亚洲对美国的领导地位的评分在特朗普政府的大部分时间陷入历史低点之后出现回升。41%的中间值评分仅略低于2013年奥巴马政府期间创下的45%的历史新高。菲律宾、缅甸和蒙古等八个亚洲国家和地区的大部分人认可美国的领导地位。13个亚洲国家和地区对美国的评分出现大幅增加，尤其是韩国、澳大利亚和新西兰；台湾的评分增加了17个百分点。

尽管美国的支持率大幅上升，但德国仍然连续第五年保持全球排名第一的地位。2021年，116个国家和地区对德国领导人的支持率的中值为50%，与2020年创纪录的52%的支持率基本保持不变。

相比之下，俄罗斯和中国大陆在2021年的支持率继续徘徊在30%多一点。在入侵乌克兰之前，俄罗斯的支持率为33%，与它在2020年的支持率基本上没有变化。中国大陆的支持率也保持不变，维持在30%。不过，在2019年和之前，中国大陆的支持率一直要高于俄罗斯，在2007年达到38%，而俄罗斯当时的支持率为25%。

盖洛普说，随着俄罗斯入侵乌克兰遭到全世界的谴责，俄罗斯的支持率可能会比2014年入侵克里米亚时还要低。当时它的支持率下降到22%这个创纪录的低位。

该调查机构认为，中国在今后的支持率也会与它如何应对乌克兰危机以及它是支持俄罗斯还是能够置身事外有关。

盖洛普的这个调查没有提供中国大陆对美国的评分数据。不过，一些学者对中国人进行的问卷调查显示，中国民众对美国抱持负面观感的比例大幅增加，尤其是“90后”年轻人对美国的态度比起年长者更加负面。盖洛普去年三月的调查显示，美国人对中国的好感度降至历史新低的20%，甚至远低于1989年天安门事件后的34%。

盖洛普的调查结果是基于2021年全年对116个国家和地区15岁及以上的成年人中具有代表性的人口样本而得出的。