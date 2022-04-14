耶伦警告北京：选边俄罗斯恐将付出经济代价

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）周三就中国选边俄罗斯对北京发出了严厉警告。她暗示，国际社会是否可能让中国付出经济代价取决于它如何处理俄罗斯对乌克兰的入侵。

据彭博社报道，耶伦周三（4月13日）在大西洋理事会发表演讲时说：“中国确认了与俄罗斯的特殊关系，我热切地希望中国能利用这种关系产生积极影响，并帮助结束这场战争。”

大西洋理事会成立于上世纪60年代，旨在推动对北约和集体安全理念的支持。

此次讲话代表着耶伦担任美国财长以来针对中国最为犀利表态。她警告称，“将来，将会越来越难以将经济问题与包括国家安全在内的广泛国家利益考量区分开。”

耶伦表示：“我们呼吁对俄罗斯采取坚决行动，而中国如何响应，很可能会影响世界对于中国的态度及其拥抱进一步经济融合的意愿。”

中国政府未加入美国牵头的对俄制裁行动，同时也呼吁尊重主权和领土完整的原则。

耶伦说：“如果中国在当下关键时刻不遵守这些原则，那么就不能期望国际社会未来会尊重其对主权和领土完整的呼声。” 她还重申，对于就国际制裁俄罗斯行动“保持观望”的国家来说，任何削弱制裁的行动都将触怒美国及其盟友。

一周以后，全球各国财政部长将会在华盛顿现场或以线上形式参加世界银行和国际货币基金组织(IMF)举办的春季会议。

耶伦也反驳了批评声，称由华盛顿牵头、将俄罗斯从基于美元的全球金融系统中孤立的行动不受任何一个单一国家外交政策目标的驱动。

美国牵头将大约一半的俄罗斯外汇储备冻结，阻断了大量俄罗斯机构使用基于美元的金融基建，使得一些分析人士质疑，其是否在滥用美元的主导地位。

然而，耶伦在讲话中暗示，美国及其盟友是为了捍卫国际规则，而非违反规则。违反全球准则的是俄罗斯。

她说：“我们正在以行动来支持我们的原则：反对侵略，反对针对平民的普遍暴力，同时符合我们对于基于规则的国际秩序的承诺，这一秩序保护和平与繁荣。”

耶伦还借此次演讲呼吁各国政府将在惩罚俄罗斯时所展现的合作精神扩大到其他紧迫的全球问题上，包括应对气候变化、加倍努力分配疫苗等。

她敦促IMF和多边开发银行实现现代化，从而“适应21世纪的要求”。耶伦说，各国还需要思考IMF的治理，“从而确保其反映当前的全球经济，以及各个成员国对于IMF基本原则和目标的承诺”。

耶伦呼吁开发银行、双边官方捐助人及债权人和民间部门扩大对发展中国家的支持，包括在基建和气候目标方面。

她说：“迄今为止的响应力度还没有达到所需要的规模，专家们估计资金需求是几万亿，我们迄今为止仅仅在调动几十亿。”