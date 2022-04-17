中国学者预测中国人口今年或出现负增长

中国学者预测，中国今年可能出现人口负增长的情况，并发出警示称，人口老龄化导致储蓄率下降，进而导致投资率下降，经济增速也会受到影响，因此要大力发展养老金，以促进经济增长。

据中国21经济网报道，全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文，今天（17日）在清华五道口全球金融论坛上发表演讲时指出，2021年中国65岁的人口占比超过14%，意味着中国今年正式进入老龄化（aged），而以前是老龄化中社会（aging），预计到2035年是超级老龄化（super-aged）。

郑秉文说：“随着老龄化的加深，对中国经济影响明显，首先就是出生率，去年我国净人口增长才42万，预计今年死亡人数很可能超过出生人数，也就是说今年可能人口负增长，比联合国此前预测的人口负增长提前了十几年，这是一个重要指标。”

郑秉文也说，人口老龄化将导致抚养比率进一步提升，预计这个比率将在2030年提高到25%，2050年则为超过43%。

郑秉文在分析人口老龄化对储蓄率的影响时说，从2008年国际金融危机开始，中国储蓄率一直在下降，到现在大约下降了七、八个百分点，“储蓄率下降表现为其占可支配收入比例逐渐下降，家庭债务攀升，主要表现在房贷、车贷、信用卡三个方面，多家国际机构预测中国家庭债务率非常高。”

他说：“我们现在建立养老金就在最有利的窗口期，我国储蓄率虽然在下降，但是和发达国家比我们还是最高的国家之一。”

郑秉文介绍，养老金一方面有助于繁荣资本市场，为资本市场提供长期资金；另一方面有助于经济发展，从而对冲老龄化影响。