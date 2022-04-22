美官员警告中国若实质性支持俄罗斯将面临制裁

美国外交高官再次警告，如果对普京在乌克兰的战争提供“实质性支持”，中国将面临制裁。她还承诺会帮助印度结束对俄罗斯武器的依赖。

据彭博社报道，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）周四在布鲁塞尔的一个活动上说，中国扩大俄罗斯的虚假宣传等行动，无助于缓和乌克兰局势，她希望北京能从俄罗斯的战争中汲取“正确的教训”，包括不可能将美国与盟友分开。

谢尔曼说：“他们看到了我们在制裁，出口管制等方面对俄罗斯采取的行动，所以应该清楚如果中国提供任何实质性支持，我们会有哪些备选措施。”

谢尔曼还说，鉴于全球制裁对俄罗斯武器行业的影响，美国将与印度合作，帮助该国摆脱对俄罗斯武器的传统依赖。

她说：“他们明白，他们建立在俄罗斯武器上的军队可能不能再凭借俄罗斯武器而拥有未来，因为我们的制裁已经阻碍了俄罗斯的军工联合体，它不会很快东山再起。”

中国本周表示计划继续加强与俄罗斯的战略关系，表明尽管俄罗斯军队犯下的战争罪行日益引发担忧，但中俄关系仍然稳固。与此同时，尽管中国政府以主权为由反对美国制裁，但中国公司一直在遵守美国的制裁。

印度对于这场战争基本上持有与中国相同的观点，支持停火和外交解决问题的呼声，同时对联合国谴责俄罗斯的决议草案投了弃权票。印度政府已告诉美国，它需要俄罗斯武器来保护与中国的边境，其他武器太贵。