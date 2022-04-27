中国首季规模以上工业企业利润增长8.5%

中国国家统计局27日公布数据显示，1至3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元人民币（4109.57亿新元），同比增长8.5%。

据中通社报道，中国国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，一季度工业企业效益状况主要呈现以下特点：一是工业企业利润总体实现平稳增长态势。从三大门类看，采矿业利润增长1.48倍；制造业下降2.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业下降30.3%。

二是采矿业有力拉动工业企业利润增长。能源保供措施有效推进，煤炭等能源产品生产较快增长，叠加国际地缘政治冲突等因素导致大宗商品价格大幅上涨，共同带动相关行业利润快速增加。

三是高技术制造业促进工业企业利润增长。一季度，高技术制造业利润同比增长3.8%，较1至2月份有所改善。其中，电子及通信设备制造业、医药制造业两个行业合计拉动一季度、3月份规模以上工业企业利润增速较1至2月份分别加快1.6和4.2个百分点。

四是部分装备和消费品制造行业利润有所改善。一季度，部分装备制造行业受新能源汽车相关产业产能释放、医疗设备需求增多等因素推动，利润增速有所加快。

五是单位费用下降。随著减税降费、助企纾困政策持续显效发力，一季度规模以上工业企业每百元营业收入中的费用同比减少0.54元，较1至2月份减少0.18元。企业营业收入利润率为6.25%，较1—2月份提高0.28个百分点。

朱虹说：“总体来看，一季度减税降费、助企纾困多措并举，工业企业利润保持平稳增长。”朱虹同时指，外部输入性通胀压力加大，疫情多点散发，给工业经济平稳发展带来诸多挑战，企业生产经营困难增多。

一季度，规模以上工业企业利润增速比上年四季度回落3.8个百分点，并且不同行业、不同类型企业间利润分化明显；工业企业营业收入增长放缓，工业产销衔接水平下降，企业库存高位运行，中小企业成本压力仍然较大。