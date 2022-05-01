乌外长提议中国成为乌克兰安全保证者之一

乌克兰外长库列巴接受新华社专访时说，乌克兰提议中国成为乌克兰的安全保证者之一，并吁请中国从必须避免乌俄局势升级的立场出发，呼吁俄罗斯停火。

新华社昨天（4月30日）刊登库列巴书面专访内容。库列巴解释，这项提议是乌克兰对中国尊重和信任的标志。他说：“寻求安全保障，这是我们的道路，我们请求尊重的一条道路。其他国家可以选择自己的机制。”

库列巴强调，俄罗斯入侵乌克兰不仅是欧洲当前面对的最大不稳定因素的来源，也不符合中国的利益，并指俄罗斯损害了“一带一路”倡议。他说：“这场战争不符合中国的利益。俄罗斯入侵我国领土引发的全球粮食危机和经济问题，会对中国经济造成严重威胁。”

他也说：“欧洲当前出现的最大不稳定正是俄罗斯入侵乌克兰造成的。欧洲国家感到恐慌，因为它们不能保证明天俄罗斯不会决定入侵它们。”

库列巴认为，只有俄罗斯表明他们无意对欧洲构成威胁，并以行动证明他们的诺言，而且从乌克兰领土撤军时，欧洲大陆的安全局势才会显著改善。

他强调，走欧洲道路是乌克兰人民做出的选择，乌克兰人民不会同意扮演东西方缓冲区这一角色。“乌克兰确实位于东西方交界处，但乌克兰不是任何人都可以随意跨越的桥梁。”

他接着说，乌克兰是一扇向所有怀有良好意愿的人开放的大门，为贸易、商业活动、投资、旅游、文化而开放的大门；但是对那些带着武器和邪恶意图而来的人，对那些想抢夺和破坏，而不是创造发展机会和平等对话的人，这扇大门是关闭的。“中国一直致力于这样的互利合作，对乌克兰充满善意。”

库列巴对于中国秉持避免局势继续升级的立场表示感谢，并说乌克兰希望中国继续对俄罗斯持积极立场，促使俄罗斯停止侵略、解除国际贸易封锁并尊重邻国的领土完整。

库列巴说：“中国不在俄罗斯针对乌克兰的战争中谋求地缘政治目的、不火上浇油，这是负责任的立场。”

他也说：“我们希望中国从必须避免局势升级的立场出发，呼吁俄罗斯停火。这会成为维护和平、防止进一步人道主义灾难的重要举措。”