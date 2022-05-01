英媒：中国官方就美对俄制裁 与银行商讨如何免受相同措施影响

英国媒体披露，针对俄罗斯因乌克兰危机而面对由美国主导的制裁措施，中国监管机构4月下旬曾召开紧急会议，与国内外银行商讨如何保护中国的海外资产，避免在未来受到相同措施的影响。

英国《金融时报》今天（5月1日）报道，中国官员们担心，如果在未来发生地区性军事冲突或其他危机，北京可能会面对相同的制裁措施。

消息人士透露，在4月22日举行的内部会议出席者包括中国央行和财政部官员，以及来自汇丰等数十家中国和国际银行的高管。财政部在会上说，所有在华经营的国内外大型银行均派代表出席。

消息人士称，财政部一名高级官员在会议开始时说，中国政府已注意到美国及其盟国有能力冻结俄罗斯央行的美元资产。

出席上述会议官员和与会者并没有提到中国可能会面对相同制裁措施的具体情况，但《金融时报》认为，北京可能会遇到上述情况的原因将包括中国大陆攻台。

一名出席上述会议的消息人士说，如果中国大陆攻台，北京和西方之间的经济脱钩情况，将比俄罗斯的情况来得更严重，因为中国大陆的经济足迹遍及世界的每一个角落。”

另一名与会者称，现场没有任何一个人可以想到很好的解决方法，并说中国的银行系统并没有做好准备，应对可能遇到像俄国面对的相同情况，即美元资产被冻结或被排除在环球银行金融电信协会（Swift）系统之外。

汇丰并没有就《金融时报》的置评请求做出回应。

一些银行代表建议中国央行要求出口商将所有外汇收入兑换成人民币，​​以增加央行在岸美元持有量。中国出口商目前获准保留部分外汇收入，以供将来使用。