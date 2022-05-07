美媒：中国科企正悄然退出在俄罗斯业务

知情人士透露，受到美国制裁和供应商的压力，联想、小米等多个中国科技公司正悄悄退出在俄罗斯的业务，尽管中国官方呼吁要“抵制海外胁迫”。

据美国《华尔街日报》引述多名知情人士报道，虽没有公开声明，但多家中国大公司正在减少出口至俄罗斯的商品量，这些企业包括个人电脑巨头联想、智能手机制造商小米等。

据追踪公司产品动向的供应商、物流公司和市场研究人员称，联想在俄罗斯战争开始和外国制裁生效后不久就停止了发货，不过一些现有库存仍在该国销售；去年在俄罗斯仅次于三星电子公司的第二大手机销售商小米公司也削减了对俄罗斯的发货量，一家在该地区经营的经销商称最近几周都没有发货。

报道引述中国官方数据显示，中国3月出口至俄罗斯的科技产品量大幅下滑，其中笔记本电脑出货量下降四成以上、智能手机下降了近三分之二、电信基站出口下降了98％。从2月到3月，中国对俄罗斯的整体出口量下滑27%。

俄乌战争今年2月下旬爆发后，美国、欧盟等多个西方国家接连对俄罗斯实施金融制裁和出口管制，美国还扬言要惩罚那些无视这些制裁或协助俄罗斯绕过制裁的中国公司。

对此中国商务部上个月承认，制裁扰乱了中国与俄罗斯的贸易，但敦促企业“不要屈从于外部胁迫，不要发表不恰当的对外声明”。

与公开宣布撤出俄罗斯业务的西方公司不同，由于北京公开反对制裁，因此这些中国企业一直在避免就俄罗斯在乌克兰的战争或其在乌克兰的业务发表公开声明。

不过并非所有中企都保持低调，大疆创新科技上个月则公开宣布暂停在俄罗斯和乌克兰的业务，成为俄乌战争暴发后第一个公开宣布退出俄罗斯和乌克兰业务的中企。该公司是在有报道称其无人机在战争中被使用、乌克兰官员抱怨其产品存在技术故障后，才宣布退出俄乌两国的业务。