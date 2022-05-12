调查：75%中国网民认为支持俄罗斯符合中国利益

一项调查显示，75%的受访中国网民认为，在俄乌冲突中支持俄罗斯符合中国的国家利益。

据德国之声报道，美国非营利组织卡特中心（The Carter Center）和加拿大调研机构RIWI去年联手调查中国民众怎么看中美关系之后，于今年四月再度合作，调查中国网民对于俄乌战争的看法。

研究结果显示，75%的受访者同意“在俄乌冲突中支持俄罗斯”符合中国的国家利益，大约60%的受访者支持中国应出面“调解结束冲突”。而在已经听过“俄罗斯在乌克兰发现美国生物实验室”阴谋论的人之中，大约70%的受访者认为这个消息是真实的。

研究团队也发现，更高的教育程度、更常使用国家媒体和社交媒体，与对俄罗斯的支持程度和相信阴谋论的程度呈正比。老年人比起其他年龄层更相信阴谋论，而女性相信的比例较低。

卡特中心中国项目主任刘亚伟在接受德国之声采访时分析指出，更高教育水平的受访者较支持俄罗斯和相信阴谋论，除了显示宣传机构对国家和社交媒体的垄断之外，也说明有越来越多中国的精英阶层开始相信，美国现在对中国充满敌意。

刘亚伟认为，越来越多的中国精英，特别是决策者认为以美国为首的西方世界以中国为敌，是最严重的问题。中国近年来感受到的是西方的压制，“中国认为他们花了50年的功夫要融入全球化，但世界上好像没有中国的一席之地，美国现在正在用各种资源和办法要把中国挤出去。”刘亚伟指出，在这种情况下，中国决策者当然会想跟美国算帐，更认为中国没有道理帮助美国制裁俄罗斯。

刘亚伟认为，西方政府应该更客观、公正地看中国的制度和行为，保持良性的竞争关系而非打压。不要把对方妖魔化，尽量增进相互的了解才能更好的管控中美关系、管控中国和西方的关系。他认为，中国国内本身的问题就很多了，美国用不着把中国看成是洪水猛兽，而且“中国现在不愿意，也不可能主动去跟美国搞脱钩，毕竟中国国内的经济和全球经济是连在一块的”。

刘亚伟也提到了中国的网络和媒体环境对于民众认知的影响。他说，现在中国的国家媒体也知道社交媒体的力量，所以他们除了有自己的公众号，也投入团队和资源经营其他社交媒体平台，有些信息甚至很难区别是来自一般老百姓或者是政府机构。尽管可以通过其他方式获取被中国政府屏蔽的消息和资讯，但刘亚伟认为，实际上对很多人来说，“翻墙”还是比较麻烦的。

被问到中国的亲俄信息环境是否为中俄合作的结果，刘亚伟认为这还需要有更多的证据，否则不能认定两国的媒体、宣传机构是有合作关系的。他指出，俄罗斯作为一个国家，使用软实力打心理战是理所当然。所以他们参与了影响中国公民对俄罗斯看法的活动也不足为奇。而从中国的角度，对于带有民族主义、爱国主义的文章通常是不屏蔽的。但是那些希望在俄乌战争上保持公正，或是谴责俄罗斯的侵略，或在台海问题上说要三思而行这样的文章，基本上都会被封杀。这些因素也导致中国当前信息比较单调的大环境，“如果中国的社交媒体不被监控、审查，那舆论将会有很大的变化”。

卡特中心是1982年由前美国总统吉米·卡特及其夫人建立的非政府、非盈利组织。根据网站介绍，该中心主要致力于通过解决冲突、推进民主、预防疾病等方式改善人们生活 。