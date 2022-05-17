巴基斯坦女子计划攻击中国公民被捕

巴基斯坦一名女子计划在中巴经济走廊地区，展开针对中国公民的自杀式炸弹袭击，被巴基斯坦警方逮捕。

据路透社昨天（16日）报道，巴基斯坦警方在声明中公布，女子是分离主义组织俾路支解放军成员，警方在巴国西南部俾路支省被捕，并从女子身上找到炸药和雷管。

巴基斯坦卡拉奇大学的孔子学院班车上个月26日遭恐怖袭击，造成四人死亡，包括孔子学院院长黄桂平在内的三名中国公民，以及巴基斯坦籍班车司机。

发动自杀式袭击的30岁女子也身亡。俾路支解放军在事发后称，女子自愿展开针对中国的袭击行动。

中国总理李克强昨天上午应约同巴基斯坦总理夏巴兹通电话时说，希望巴基斯坦尽快将卡拉奇袭击案凶手绳之以法，全力做好相关善后工作，抚慰遇难人员亲属和伤者，全面加强对在巴中国机构和人员的安保措施，确保不让类似悲剧重演。

李克强也说，中国始终将对巴关系置于周边外交优先方向，将一如既往坚定支持巴基斯坦捍卫国家主权和安全，支持巴基斯坦发展经济、改善民生、维护金融稳定，愿同巴基斯坦加强战略沟通，推进中巴经济走廊等重大项目合作，在做好疫情防控的条件下加强双方人员往来。

巴基斯坦英文报章《黎明报》报道，夏巴兹在通话中强调政府加快推进中巴经济走廊项目进度的坚定决心，并政府决心采取措施，加强中国公民的安全。